В Иране казнили мужчину после письма Зеленскому: что известно

В Иране казнили мужчину, которого власти обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Правозащитники же настаивают, что настоящей причиной смертной казни стало его обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением воевать на стороне Киева.

В Иране казнили Бабака Шахбази. Фото из открытых источников

Государственное судебное агентство "Мизан" сообщило, что казненный мужчина в среду — это Бабак Шахбази. По версии властей, он работал подрядчиком в компаниях, обслуживавших телекоммуникационные, военные и охранные объекты, и якобы собирал конфиденциальную информацию об иранских центрах обработки данных. Суд утверждал, что Шахбази передавал эти данные израильской разведке "Моссад".

Другую версию казни иранца озвучила базирующаяся в Осло группа Iran Human Rights. Активисты заявляют, что Шахбази попал в поле зрения спецслужб после того, как написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением вступить в украинскую армию. Правозащитники подчеркивают, что мужчину пытали, чтобы выбить из него признание в шпионаже. По словам активистов, даже его простое обращение в Киев было использовано как доказательство "связи с Израилем".

"Послание Бабака президенту Зеленскому с предложением помощи в войне против России было использовано в качестве примера шпионажа в пользу Израиля, который, по их словам, научил Бабака пользоваться Microsoft Word", – заявила группа.

Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины, снабжая беспилотниками, которые Москва использует для атак на украинские города. Это вызывает возмущение среди иранцев, выступающих против сближения с Кремлем.

В то же время в самой стране усиливаются репрессии. Согласно отчету ООН, только в 2024 году в Иране казнили по меньшей мере 975 человек. Правозащитники из Iran Human Rights указывают, что уже в этом году произошло более 940 казней. Шахбази стал уже восьмым казненным за шпионаж после начала последнего обострения между Ираном и Израилем.

Официальный Тегеран не комментирует обвинения в пытках и не подтвердил, каким способом был исполнен смертный приговор. Традиционно в стране смертную казнь совершают через повешение.

