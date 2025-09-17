В Ірані стратили чоловіка після листа до Зеленського: що відомо

В Ірані стратили чоловіка, якого влада звинуватила у шпигунстві на користь Ізраїлю. Правозахисники ж наполягають, що справжньою причиною смертної кари стало його звернення до президента України Володимира Зеленського з пропозицією воювати на боці Києва.

В Ірані стратили Бабака Шахбазі. Фото з відкритих джерел

Державне судове агентство "Мізан" повідомило, що страчений чоловік у середу — це Бабак Шахбазі. За версією влади, він працював підрядником у компаніях, що обслуговували телекомунікаційні, військові та охоронні об’єкти, й нібито збирав конфіденційну інформацію про іранські центри обробки даних. Суд стверджував, що Шахбазі передавав ці дані ізраїльській розвідці "Моссад".

Іншу версію страти іранця озвучила група Iran Human Rights, яка базується в Осло. Активісти заявляють, що Шахбазі потрапив у поле зору спецслужб після того, як написав листа президенту України Володимиру Зеленському з пропозицією вступити до української армії. Правозахисники наголошують, що чоловіка катували, аби вибити з нього зізнання у шпигунстві. За словами активістів, навіть його просте звернення до Києва було використане як доказ "зв’язку з Ізраїлем".

"Послання Бабака президенту Зеленському з пропозицією допомоги у війні проти Росії було використано як приклад шпигунства на користь Ізраїлю, який, за їхніми словами, навчив Бабака користуватися Microsoft Word", – заявила група.

Іран активно підтримує Росію у війні проти України, постачаючи безпілотники, які Москва використовує для атак на українські міста. Це викликає обурення серед частини іранців, які виступають проти зближення з Кремлем.

Водночас у самій країні посилюються репресії. Згідно зі звітом ООН, лише у 2024 році в Ірані стратили щонайменше 975 людей. Правозахисники з Iran Human Rights вказують, що уже цього року сталося понад 940 страт. Шахбазі став уже восьмим страченим за шпигунство після початку останнього загострення між Іраном та Ізраїлем.

Офіційний Тегеран не коментує звинувачення у тортурах і не підтвердив, яким саме способом було виконано смертний вирок. Традиційно в країні смертну кару здійснюють через повішення.

