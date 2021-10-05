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В Иране женщинам позволят смотреть футбольную игру на стадионе

За два года это будет первая игра с женщинами на стадионе

сегодня, 12:00
Автор:

Козлова Альбіна

Два года назад, в 2019-м, для иранских женщин уже выделяли зону на стадионе, тогда туда пришло более 3000 женщин для того, чтобы болеть за национальную сборную. Об этом пишет Сегодня.

В Иране женщинам позволят смотреть футбольную игру на стадионе

Женщин пустили на матч впервые в 2019 году, фото Reuters

Теперь женщины снова смогут посмотреть отборочный матч сборной Ирана на стадионе. Такое решение приняли власти страны. На этот раз сборная Ирана сойдется в поединке с корейской командой. По результатам матча иранцы могут получить место на Чемпионате мира 2022 года, если им удастся победить соперников. Матч состоится 12 октября.

До 2019 года мусульманские женщины не имели права ходить на стадион, а смотрели футбол в отдельных фан-зонах через телеэкраны. Были случаи, когда женщины решались переодеваться в мужчин, чтобы поболеть за любимую команду.

Кстати, в Катаре провели первые в истории выборы в парламент, кандидатами в который были и женщины. Однако местные не поддержали кандидаток и проголосовали за мужчин. Хотя специалисты называют такие выборы противоречивыми из-за количества тех, кто имел право голоса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Афганистане женщины протестовали против притеснений их прав. Талибы запретили девушкам учиться, а женщинам работать. В Афганистане закрыли министерство по делам женщин, вместо него будет действовать министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Также сообщается, что руководство нового министерства образования Афганистана призвал учеников и учителей мужского пола вернуться к обучению в средней школе. Таким образом девушкам не позволят продолжать учебу в средней школе и университетах.


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Источник: https://sport.segodnya.ua/sport/football/neslyhannye-volnosti-v-irane-na-futbol-pustyat-zhenshchin-1577494.html
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