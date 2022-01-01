В Казахстане сгорела новогодняя елка (ВИДЕО)

В республике Казахстан, в городе Тараз, являющемся региональным центром Жамбыльской области, в новогоднюю ночь пылало новогоднее дерево. Правда, елка была привезена не из леса, украсили искусственную красавицу.

В одном из городов Казахстана сгорела новогодняя елка (фото instagram.com/jambyl_tjd)

По информации, что разместил в социальных сетях Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбыльского региона, в пожаре, возникшем на центральной площади города "Арбат", к счастью, никто не пострадал. Жертв и потерпевших не было. Огонь пылал на площади размером 15 квадратных метров. Потушили огненную стихию в 00:20, что явилось причиной возгорания, не извещают.

По вызову, в центр города выехало 14 казахстанских чрезвычайников, которые были извещены по сигналу тревоги. Также огонь тушили четыре автомобиля спасательной службы.

К слову, в телеграмм-канале "Подьем" разместили видеоролик, где сняли, как в этом казахстанском городе пылала искусственная красавица. На кадрах видео можно увидеть, как бушует огненная стихия, а в небо поднимается большой столб тёмного дыма.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что я линка одного из украинских городов вошла в ТОП-15 самых красивых в Европе. Главную елку одного из украинских городов включили в список самых красивых новогодних елок в Европе. Всего в рейтинг "Самые красивые елки Европы 2021 года" вошли 28 зеленых "претенденток" из разных городов европейских стран, не только из столиц. Первая пятерка красивых елок выглядит так: елка в Гайнсилеме на острове Гозо (Мальта), Страсбурге (Франция), Лиссабоне (Португалия), Будапеште (Венгрия), Вильнюсе (Литва). Елка из Киева стала 13-й в перечне Europe Best Destinations.





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