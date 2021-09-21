В Казахстане зафиксировали нигерийский штамм коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана рассказал, что на территории страны обнаружили нигерийский штамм COVID-19. Об этом сообщает УНИАН.

Штамм "Эта" входит в список VOI ВОЗ, фото из открытых источников

Известно, что этим штаммом уже заболели люди в 77 государствах. Штамм коронавируса называют "Эта" или "нигерийский" по месту первой идентификации — в Нигерии. Впервые этим штаммом среди жителей Европы заразились англичане.

Нигерийский штамм характеризуется следующими симптомами: высокой температурой тела, кашлем, потерей обоняния, вкуса, осложнениями работы внутренних органов.



В Казахстане штамм обнаружен в трех областях и столице страны. Такие результаты секвенирования биологических образцов, которые собрали у больных в разных регионах. В общем штамм "Эта" обнаружено лишь в 5% образцов, больше всего людей в стране все же болеют штаммом "Дельта".



Штам "Эта" входит в список VOI, который составила Всемирная организация здравоохранения. То есть штаммы группы VOI, это мутации коронавируса SARS-CoV-2 , отличающие по основным показателям: заразность, тяжесть течения болезни, отсутствие реагирования на вирус иммунитета , тяжелая диагностика и терапия.

В Украине обнаружили два видоизмененные коронавируса (штаммы), которые не имеют совпадений с ранее выявленными образцами вируса. На территории Украины циркулирует 21 штамм коронавируса и 8 мутировавших британских, бразильских и южноафриканских вариантов и других.

Как сообщал портал "Комментарии", в компании Pfizer рассказали безопасно ли колоть вакцину детям. В некоторых странах подросткам делают прививки вакцинами Pfizer и Moderna. В Израиле разрешили вакцинацию детей от 5 до 11 лет, если маленькие пациенты имеют риск серьезных заболеваний или смерти от COVID-19. Всего около 4500 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет приняли участие в испытаниях Pfizer-BioNTech в США, Финляндии, Польши и Испании.

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