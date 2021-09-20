В Китае для несовершеннолетних TikTok будет работать в «молодежном режиме»: что это значит

Китайский ТикТок Douyin ограничивает время несовершеннолетним, фото из открытых источников

Китайский TikTok под названием Douyin вводит специальный "молодежный режим" для несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает Общественное.



Ограничения будут касаться детей, зарегистрированных в приложении, которым еще не исполнилось 14 лет. В "молодежном режиме" детям будет предоставлено лишь 40 минут в день для просмотра роликов в приложении. А вот просматривать Douyin в ночное время несовершеннолетние не смогут, речь идет о периоде с 22 часов до 6 часов утра.

Всех зарегистрированных пользователей до 14 лет переведут в "молодежный режим". Изменить режим приложения такие пользователи не смогут. Родители детей должны проверить зарегистрированы ли несовершеннолетние под своими настоящими именами и внесли ли верный год рождения.

Кроме того, "молодежный режим" — это не только ограничения во времени, но и другие темы видео в рекомендациях. Сообщается, что детям будут рекомендовать в ленте видеоролики на образовательные темы, о науке, истории Китая, внутреннем туризме, музеях, культурно-просветительских мероприятиях.

Отметим, что Doyuin работает с 2016 года, с 2017 года функционирует международная китайская версия.

Целью внедрения "молодежного режима" является усиление защиты молодежи. Начиная с 2018 года, Douyin последовательно внедряет различные меры защиты несовершеннолетних, такие как временные ограничения, молодежные модели, платформы для родителей-детей, линии для обслуживания клиентов, пособия для родителей, постоянное обновление и оптимизация продуктов.

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