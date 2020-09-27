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Главная Новости Мир Азия В Китае произошел крупный взрыв в шахте: 16 человек задохнулись угарным газом
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В Китае произошел крупный взрыв в шахте: 16 человек задохнулись угарным газом

Причиной взрыва послужил чрезмерный уровень угарного газа

27 сентября 2020, 17:16
Автор:

Екатерина Белоброва

В юго-западном китайском муниципалитете Чунцин 16 человек погибли в угольной шахте по причине взрыва. Об этом сообщает агентство Xinhua в Китае.

В Китае произошел крупный взрыв в шахте: 16 человек задохнулись угарным газом

Авария произошла на угольной шахте Сунцзао, принадлежащей местной энергетической компании, в районе Цзыцзян. 17 человек оказались в смертельной ловушке.

В шахте произошел пожар, в результате чего уровень угарного газа превысил предел безопасности. 16 человек были найдены мертвыми, в то время как еще один шахтер выжил и находится на лечении в больнице.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о введении в Армении военного положения из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Он заявил, что не хочет войны, но обязан защитить свою родину и семьи. 


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