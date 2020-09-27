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Правительство Армении объявило в стране военное положение

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

27 сентября 2020, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня утром, 27 сентября, между Арменией и Азербайджаном снова обострился конфликт, который привел к жертвам среди местного населения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорный Карабах. В связи с этим, премьер Армении Никол Пашинян объявил о решении правительства ввести в стране военное положение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Правительство Армении объявило в стране военное положение

REUTERS

"Решением правительства в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Личный состав, приписанный к войскам, призываю явиться в территориальные военкоматы", — говорится в сообщении.

Известно, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в ракетных ударах, которые были направлены на объекты инфраструктуры и гражданские поселения. В свою очередь, азербайджанская сторона заявляет, что "контрнаступление" по всей линии фронта началось для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении".

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Он заявил, что не хочет войны, но обязан защитить свою родину и семьи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чьих интересах новые военные действия между Арменией и Азербайджаном.


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