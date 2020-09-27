Правительство Армении объявило в стране военное положение

Язык
BTC/USD
10784.27
ETH/USD
358.34
LTC/USD
45.60
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Светлана Шкурупий
Сегодня утром, 27 сентября, между Арменией и Азербайджаном снова обострился конфликт, который привел к жертвам среди местного населения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорный Карабах. В связи с этим, премьер Армении Никол Пашинян объявил о решении правительства ввести в стране военное положение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
REUTERS
Известно, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в ракетных ударах, которые были направлены на объекты инфраструктуры и гражданские поселения. В свою очередь, азербайджанская сторона заявляет, что "контрнаступление" по всей линии фронта началось для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении".
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Он заявил, что не хочет войны, но обязан защитить свою родину и семьи.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чьих интересах новые военные действия между Арменией и Азербайджаном.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости