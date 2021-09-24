В Китае выступили против криптовалюты: почему ее не принимают в банках

В Китае выступили против криптовалюты и ее добычи, так называемого "майнинга". Известно, что Народный банк Китайской народной республики отметил, что все денежные операции, транзакции с криптовалютой считаются нелегальными. Также в банке отметили, что криптовалюту следует запретить в стране. Об этом сообщает РБК-Украина.

Китай - один из лидеров по майнингу, фото из открытых источников

По сообщению банка, криптовалютные операции будут считаться незаконной финансовой деятельностью, включая услуги, предоставляемые оффшорными биржами. Вся криптовалюта, включая биткойн и tether, не является фиатною валютой и не может быть в обращении.

Китай давно выражает недовольство криптовалютой из-за того, что криптовалюта связана с мошенничеством, отмыванием денег и чрезмерным потреблением энергии.

Этот шаг со стороны Китая наносит удар по рынку криптовалют. По словам Клары Медели, руководительницы исследования поставщика данных Kaiko, действия Китая, безусловно, влияют на рынки. После этого анонса биткойн упал на 6% до 41 800 долларов по состоянию на 7:05 утра в Нью-Йорке.

Сейчас в Китае большая концентрация мировых майнеров криптовалюты, которым для майнинга требуется огромное количество электроэнергии, что противоречит усилиям страны уменьшить выбросы парниковых газов. Согласно данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии, страна является доминирующим игроком в сфере криптовалют, и только в апреле на ее долю приходилось 46% мирового хешрейта, что является показателем вычислительной мощности, используемой для добычи и обработки данных.

Как сообщал портал "Комментарии", крупнейшая в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюта.

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