В Китае зафиксировано инфицирование человека птичьим гриппом: что известно

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26 апреля о случае заболевания человека штаммом птичьего гриппа H3N8 заявили в управлении здравоохранения Китайской республики. Этот штамм был зафиксирован давно, но случаев инфицирования людей не происходило. Об этом пишет Reuters.

Известно, что инфицировался четырехлетний ребенок, симптомы гриппа у него зарегистрированы 5 апреля. Отобранные у ребенка биологические образцы показали наличие в организме штамма птичьего гриппа. У мальчика из центральной провинции Хэнань была высокая температура. Пациент мог заразиться от кур и ворон в домашнем хозяйстве. Родные ребенка не заболели.



Вариант H3N8 ранее эпидемиологи фиксировали у птиц, млекопитающих и домашних животных в других странах мира, но случай инфицирования человека первый.

В управлении по здравоохранению Китая говорят, что предварительно эпидемиологи дали выводы о том, что риск эпидемии этого птичьего вируса низкий. В стране циркулирует немало штаммов птичьего гриппа. В 2021 году человек заразился штаммом H10N3. Тогда заболел 41-летний мужчина в восточной китайской провинции Цзянсу. В основном, фиксировали случаи заболевания у лиц, ухаживающих за птицами.



В Китае есть огромные популяции как выращенных, так и диких птиц многих видов, создающих идеальную среду для смешивания и мутации птичьих вирусов. В настоящее время в стране идет вспышка COVID-19, на самоизоляции находятся миллионы человек.

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