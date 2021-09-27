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В Китае запретили аборты: кому позволят прерывать беременность

Пекин меняет политику в отношении рождения детей

сегодня, 20:05
Автор:

Козлова Альбіна

В Китае запретят женщинам прерывать беременность без соответствующих медицинских показаний. Таким образом надеются повысить уровень рождаемости в стране, где происходит старение нации. Об этом сообщает The Washington Post.

В Китае запретили аборты: кому позволят прерывать беременность

В Китае введут половое воспитание, фото из открытых источников

Правительство планирует взяться за половое воспитание населения. Китайцам предложат услуги по планированию семьи. Сообщается, что благодаря таким мероприятиям должно уменьшиться количество абортов, когда женщины прерывают беременность, потому что не хотят ребенка или считают, что не смогут его воспитать.

Правительство разработало стратегию улучшения демографической ситуации, что должна способствовать защите репродуктивного здоровья женщин. В Китае проводится политика гендерного равенства и будет введен принцип первоочередного внимания детям.

В стране уже введены жесткие меры, направленные на предотвращение абортов по половому признаку. То есть раньше пары выбирали хотят ли они девочку или мальчика.

По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения, в Китае среднее количество абортов в год составляет 9,7 миллиона абортов. В последнее время их количество увеличилось вдвое по сравнению с показателями прошлого десятилетия. Прирост населения замедлился за последние десять лет.

Теперь Пекин вводит новую политику, направленную на поощрение семей к рождению детей и уменьшение финансовой нагрузки на родителей. Ведь раньше большинство одиноких матерей не получали медицинское страхование и социальные выплаты.

Как сообщал портал "Комментарии", китайцам позволят иметь более двух детей. Ограничения по одного ребенка в семье было снято еще в 2016 году. Впрочем, показатели рождаемости так и не улучшились, ведь в городах воспитывать детей — это дорогое удовольствие.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-abortion-women/2021/09/27/bdba51fa-1f60-11ec-a8d9-0827a2a4b915_story.html
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