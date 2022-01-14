В Китае женщина застряла в доме незнакомца из-за COVID-19

Локдаун в Китае заставил женщину провести несколько дней подряд в доме почти незнакомого мужчины, с которым только впервые увиделась. Об этом сообщает американский телеканал CNN. 30-летняя женщина, идентифицированная только по фамилии Вонг, пошла на свидание вслепую в своем родном городе Чжэнчжоу, борющемся со вспышкой коронавируса. "Я уже в возрасте, поэтому мои родители организовали мне более 10 слепых свиданий с мужчинами, которых я не знала", – рассказала Вонг.

COVID-19 - фото из открытых источников

Она была на пятом свидании, когда мужчина, которого она встретила, предложил поехать к нему домой, где он может приготовить обед, ведь он вкусно готовит. Во время обеда в районе, где он проживает, объявили локдаун из-за обнаружения новых случаев коронавируса. Несколько дней им запретили выходить из дома. Непонятно, находятся ли они до сих пор запертыми в его доме. Тем не менее, в последние дни у Чжэнчжоу все еще немало заболеваний Covid-19.

Напомним, по словам доктора медицинских наук, профессора Сергея Крамарева, новая коронавирусная волна может быть гораздо серьезней предыдущей, а количество инфицированных в сутки может вырасти до 40 тысяч. К слову, новый всплеск заболеваемости в стране прогнозируется в конце января. Специалист высказал мнение, что причинами новой волны ковида являются новогодние и рождественские праздники, а также появление мутации "Омикрон". Крамарев привел в пример опыт других стран, где южноафриканская мутация уже стремительно распространилась, в частности США и Британию. Там, по словам врача, заболеваемость выросла в два-три раза по сравнению с предыдущими волнами. Потому специалист не исключает, что Украину также может ждать такая статистика.

Однако, отмечает профессор, украинцы тестируются не так массово, как жители указанных стран, поэтому цифры могут быть меньше.

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