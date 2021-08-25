В КНДР представили мультфильм, который рассказывает об опасности лишнего веса

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Татьяна Каптур
В Северной Корее выпустили мультфильм о лишнем весе. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на издание NKNews.
Мультфильм о вреде лишнего веса, фото KCTV
Мультфильм показывает историю двух подруг. Одна из них ведёт здоровый образ жизни, придерживается правильного питания, активно проводит время. А вот вторая имеет лишний вес, мало двигается, передвигается общественным транспортом и любит вкусно поесть.
В конце мультфильма девочка с лишним весом впадает в кому, а её подруга берётся её спасать.
Ранее сообщалось, что с недавних пор гражданам Северной Кореи запретили обсуждать внешность их правителя Ким Чен Ына, в основном, его лишний вес и здоровье.
Подчеркнём, что власти КНДР заметили ухудшение здоровья вождя и уверяют, что это не из-за плохого самочувствия, а именно, из-за одиночества во благо государства.
Также, напомним, что вначале июня, Ким Чен Ын, впервые за долгое время, появился на публике. Он проводил заседание Политбюро Трудовой партии. Тогда местные журналисты писали о заметном похудении правителя Северной Кореи.
Также некоторые аналитики утверждают, что Ким Чен Ын решил похудеть для повышения авторитета внутри КНДР.
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