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Главная Новости Мир Азия В КНДР представили мультфильм, который рассказывает об опасности лишнего веса
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В КНДР представили мультфильм, который рассказывает об опасности лишнего веса

Это история двух подруг с разными взглядами на жизнь

сегодня, 10:38
Автор:

Татьяна Каптур

В Северной Корее выпустили мультфильм о лишнем весе. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на издание NKNews.

В КНДР представили мультфильм, который рассказывает об опасности лишнего веса

Мультфильм о вреде лишнего веса, фото KCTV

Мультфильм показывает историю двух подруг. Одна из них ведёт здоровый образ жизни, придерживается правильного питания, активно проводит время. А вот вторая имеет лишний вес, мало двигается, передвигается общественным транспортом и любит вкусно поесть.

В конце мультфильма девочка с лишним весом впадает в кому, а её подруга берётся её спасать.

В КНДР представили мультфильм, который рассказывает об опасности лишнего веса - фото 2

Ранее сообщалось, что с недавних пор гражданам Северной Кореи запретили обсуждать внешность их правителя Ким Чен Ына, в основном, его лишний вес и здоровье.

Подчеркнём, что власти КНДР заметили ухудшение здоровья вождя и уверяют, что это не из-за плохого самочувствия, а именно, из-за одиночества во благо государства.

Также, напомним, что вначале июня, Ким Чен Ын, впервые за долгое время, появился на публике. Он проводил заседание Политбюро Трудовой партии. Тогда местные журналисты писали о заметном похудении правителя Северной Кореи.

"Ким весит 140 кг. Ежегодно, он набирал примерно 7 кг от момента его прихода ко власти с 2011 года. Причиной таких стремительных изменений может быть и сознательное похудение правителя" — сообщает Национальная разведка Южной Кореи.

Также некоторые аналитики утверждают, что Ким Чен Ын решил похудеть для повышения авторитета внутри КНДР.                              

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Источник: https://www.unian.net/curiosities/v-kndr-vypustili-multfilm-o-vrede-lishnego-vesa-poslednie-novosti-11522659.html
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