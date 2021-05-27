В мире может появиться "олимпийский" штамм коронавируса: что известно

Одного из самых известных спортивных событий мира с нетерпением ждут сотни спортсменов и тысячи болельщиков. Олимпийские игры (ОИ) в этом году должна принимать Япония, однако, как сообщает "Сегодня", ссылаясь на Japan Times, проведение соревнований находится под угрозой срыва.



Из-за Олимпиады-2021 в Японии может появиться новый штамм коронавируса. Фото из открытых источников

По мнению Японского союза медиков, приезд спортсменов из разных стран обязательно спровоцирует новую вспышку коронавирусного заболевания в стране. При этом глава объединения Наото Уеяма уверен, что нельзя исключить и очередную мутацию ковида из-за смешения различных штаммов, "привезенных" из-за границы.

К слову, представителей местной медицинской сферы поддерживает больше половины населения Японии. Высказываясь за отмену соревнований или хотя бы их перенос на более благоприятное эпидемиологическое время, жители страны Восходящего солнца согласны понести колоссальные экономические убытки.

А они и правда внушительные, ведь по предварительным подсчетам Япония может "выбросить на ветер" более 17 миллиардов долларов, отказавшись от Олимпиады.

Впрочем, врачи уверяют, что дальнейшее разбирательство с вероятными последствиями масштабной волны коронавируса будет стоить еще дороже. И это, не говоря об испорченной репутации, ведь, по прогнозам уже упомянутого Наото Уеямы, вероятно "родившемуся" новому штамму обязательно дадут название "олимпийский".

Решения касательно отмены ОИ-2021 власти Японии пока не приняли. Тем временем до проведения спортивного мероприятия остается чуть меньше двух месяцев — их официальный старт запланирован на 23 июля.

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