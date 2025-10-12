В мире началась новая война: две страны вступили в жесткий военный конфликт

На границе между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули яростные бои, переросшие в новую войну в регионе. Вооруженное противостояние между силами Талибана и пакистанскими военными продолжается уже несколько дней, однако 11 октября уровень эскалации вырос и перерос в масштабный военный конфликт.

Война Афганистан Пакистан

Война между Афганистаном и Пакистаном началась поздно вечером 11 октября после того, как Афганистан обвинил Пакистан в нанесении авиаударов по территории страны.

В ответ силы Талибана атаковали пакистанские военные посты вдоль линии границы в восьми провинциях: Гильменд, Кандагар, Хост, Пактия, Пактика, Нангархар, Забуль и Кунар. По словам представителя Министерства общественного порядка Талибана Саифа Хайбера, стычки продолжаются и уже есть пленные среди пакистанских военных. Кроме того, данным афганской стороны, в результате ударов погибли 12 пакистанских пограничников.

Афганская сторона заявляет, что атаки стали ответом на "агрессивные действия" Пакистана, а защиту своей территории называет "законным правом".

Пакистанские военные подтвердили, что ведут боевые действия на пограничных участках, и заявили, что "принимают все меры для обеспечения безопасности своих граждан". Пакистанские СМИ сообщают, что накануне силы ВВС нанесли удар по лидеру группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) в Кабуле – именно это могло стать непосредственным поводом для эскалации.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф ранее признал, что отношения с Кабулом ухудшились из-за роста террористической активности на территории Пакистана, которую Исламабад связывает с действующими боевиками ТТП с территории Афганистана.

"Пакистан стремится к достойным и уважительным отношениям с Афганистаном, но мы не можем терпеть, когда наши граждане гибнут из-за происходящих из-за границы атак", — заявил министр.

Исторические корни войны Афганистана и Пакистана

Хотя нынешнее обострение выглядит как реакция на конкретные боевые действия, конфликт между Афганистаном и Пакистаном имеет глубокую историческую подоплеку.

Обе страны разделяет Линия Дюранда – это 2640-километровая граница, установленная еще в 1893 году между Афганистаном и Британской Индией. Афганистан никогда официально не признал эту границу, считая ее следствием колониальной политики, в то время как Пакистан рассматривает Линию Дюранда как свою международно признанную границу.

Поэтому регион остается одной из самых опасных приграничных зон мира, где действуют многочисленные вооруженные группировки.

Линия Дюранда, разделяющая Афганистан и Пакистан

Новая вспышка насилия совпала с дипломатической активностью талибов. Недавно министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки совершил редкий визит в Индию. Там он договаривался об улучшении отношений и возможном открытии индийского посольства в Кабуле, закрытого после прихода Талибана к власти в 2021 году.

В Пакистане же этот визит вызвал беспокойство, ведь Исламабад традиционно обвиняет Индию в поддержке боевиков ТТП через территорию Афганистана, хотя Нью-Дели категорически отрицает какую-либо причастность.

