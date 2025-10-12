У світі почалася нова війна: дві країни вступили у жорсткий воєнний конфлікт

На кордоні між Афганістаном і Пакистаном спалахнули запеклі бої, які переросли у нову війну в регіоні. Збройне протистояння між силами Талібану та пакистанськими військовими триває вже кілька днів, однак 11 жовтня рівень ескалації зріс і переріс у масштабний військовий конфлікт.

Війна Пакистан Афганістан. Фото з відкритих джерел

Війна Афганістан Пакистан

Війна між Афганістаном та Пакистаном розпочалися пізно ввечері 11 жовтня після того, як Афганістан звинуватив Пакистан у завданні авіаударів по території країни.

У відповідь сили Талібану атакували пакистанські військові пости вздовж лінії кордону у восьми провінціях: Гільменд, Кандагар, Хост, Пактія, Пактіка, Нангархар, Забуль і Кунар. За словами представника Міністерства громадського порядку Талібану Саїфа Хайбера, сутички тривають і вже є полонені серед пакистанських військових. Крім того, за даними афганської сторони, унаслідок ударів загинули 12 пакистанських прикордонників.

Афганська сторона заявляє, що атаки стали відповіддю на "агресивні дії" Пакистану, а захист своєї території називає "законним правом".

Пакистанські військові підтвердили, що ведуть бойові дії на прикордонних ділянках, і заявили, що "вживають усіх заходів для забезпечення безпеки своїх громадян". Пакистанські ЗМІ повідомляють, що напередодні сили ВПС завдали удару по лідеру угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) у Кабулі — саме це могло стати безпосереднім приводом для ескалації.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф раніше визнав, що відносини з Кабулом погіршилися через зростання терористичної активності на території Пакистану, яку Ісламабад пов’язує з бойовиками ТТП, що діють із території Афганістану.

"Пакистан прагне до гідних і шанобливих відносин з Афганістаном, але ми не можемо терпіти, коли наші громадяни гинуть через атаки, що походять з-за кордону", — заявив міністр.

Історичне коріння війни Афганістану та Пакистану

Хоча нинішнє загострення виглядає як реакція на конкретні бойові дії, конфлікт між Афганістаном і Пакистаном має глибоке історичне підґрунтя.

Обидві країни розділяє Лінія Дюранда — це 2640-кілометровий кордон, встановлений ще 1893 року між Афганістаном і Британською Індією. Афганістан ніколи офіційно не визнав цей кордон, вважаючи його наслідком колоніальної політики, тоді як Пакистан розглядає Лінію Дюранда як свій міжнародно визнаний кордон.

Через це регіон залишається однією з найнебезпечніших прикордонних зон світу, де діють численні збройні угруповання.

Лінія Дюранда, яка розділяє Афганістан та Пакистан

Новий спалах насильства збігся з дипломатичною активністю талібів. Нещодавно міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі здійснив рідкісний візит до Індії. Там він домовлявся про поліпшення відносин і можливе відкриття індійського посольства в Кабулі, закритого після приходу Талібану до влади у 2021 році.

У Пакистані ж цей візит викликав занепокоєння, адже Ісламабад традиційно звинувачує Індію у підтримці бойовиків ТТП через територію Афганістану, хоча Нью-Делі категорично заперечує будь-яку причетність.

