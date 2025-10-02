В Непале появилась новая живая богиня: двухлетняя Арьятара Шакья (ФОТО)

В столице Непала Катманду появилась новая живая богиня – это двухлетняя Арьятара Шакья. Ее избрали Кумари во время важнейшего индуистского праздника страны Индра Джатра, который проходит в конце сентября.

В Непале избрали новую живую богиню Арьятара Шакья. Фото: Associated Press/Niranjan Shrestha

Кто такая Кумари

Кумари или "богиня-дива" — это уникальная традиция, объединяющая индуистские и буддистские верования. Маленьких девушек из кланов шакья общины невар, являющихся коренными жителями Катманду, отбирают по строгим критериям: безупречная внешность, отсутствие страха перед тьмой и символические черты, трактуемые как признаки божественности. Когда девочка достигает половой зрелости, она теряет статус богини, и на ее место выбирают новую Кумари.

30 сентября семья Шакья перенесла Арьятару из дома в храмовый дворец в Катманду. Там же она будет жить в ближайшие годы, выполняя роль живой богини. Во время процессии сотни верующих выстроились в очередь, чтобы прикоснуться лбом к ее ногам — это самый высокий знак уважения в гималайской стране.

"Она была просто моей дочерью вчера, а сегодня она богиня", – сказал ее отец Ананта Шакья.

По его словам, еще во время беременности его жене снилось, что ребенок станет богиней Кумари.

Двухлетняя Арьятора Шакья стала Кумари. Фото: Niranjan Shrestha/AP

Новая богиня Арьятара Шакья заменила Тришну Шакья, исполнявшую эту роль с 2017 года. Сейчас ей 11 лет. Она покинула храм в паланкине, который несли родственники и поклонники.

Жизнь живой богини

Бывшие Кумари часто сталкиваются с трудностями в обычной жизни, от обучения в школе до социализации. Также существуют предрассудки, что мужчины, которые женятся на бывших богинях, умирают молодыми, поэтому многие остаются незамужними.

В Непале избрали новую живую богиню. Фото: Associated Press/Niranjan Shrestha

Жизнь Кумари очень уединена. Им позволяют выходить на улицу только во время больших праздников, например Индра Джатра, Дашайн или Тихар (Дивали). Однако в последние годы традиция претерпела изменения. Кумари теперь могут получать образование от частных репетиторов, смотреть телевизор, а по завершении служения получают государственную пенсию около 110 долларов в месяц.

Двухлетняя Арьятора Шакья стала Кумари. Фото: Associated Press/Niranjan Shrestha

Несмотря на ограничения, статус Кумари дает семье престиж и особое место в обществе, а сама девочка считается олицетворением божественной силы до того момента, пока не станет подростком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайской "спящей принцессе". Появилась новая информация о ее состоянии.

Также "Комментарии" писали, что будущая королева Испании поступила в военную академию.