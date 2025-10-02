У Непалі з'явилася нова жива богиня: дворічна Ар'ятара Шак'я (ФОТО)

У столиці Непалу Катманду з’явилася нова жива богиня — це дворічна Ар'ятара Шак'я. Її обрали Кумарі під час найважливішого індуїстського свята країни Індра Джатра, яке триває наприкінці вересня.

У Непалі обрали нову живу богиню Ар'ятара Шак'я. Фото: Associated Press/Niranjan Shrestha

Хто така Кумарі

Кумарі або "богиня-діва" — це унікальна традиція, що об’єднує індуїстські та буддистські вірування. Маленьких дівчат із кланів шак'я громади невар, які є корінними жителями Катманду, відбирають за суворими критеріями: бездоганна зовнішність, відсутність страху перед темрявою та символічні риси, які трактуються як ознаки божественності. Коли дівчинка досягає статевої зрілості, вона втрачає статус богині, і на її місце обирають нову Кумарі.

30 вересня родина Шак'я перенесла Ар'ятару з дому до храмового палацу в Катманду. Саме там вона житиме найближчі роки, виконуючи роль живої богині. Під час процесії сотні вірян вишикувалися в чергу, щоб доторкнутися чолом до її ніг — це найвищий знак поваги у гімалайській країні.

"Вона була просто моєю донькою вчора, а сьогодні вона богиня", — сказав її батько Ананта Шак'я.

За його словами, ще під час вагітності його дружині снилося, що дитина стане богинею Кумарі.

Дворічна Ар'ятара Шак'я стала Кумарі. Фото: Niranjan Shrestha/AP

Нова богиня Ар'ятара Шак'я замінила Трішну Шак'я, яка виконувала цю роль із 2017 року. Зараз їй 11 років. Вона залишила храм у паланкіні, який несли родичі та прихильники.

Життя живої богині

Колишні Кумарі часто стикаються з труднощами у звичайному житті, від навчання у школі до соціалізації. Також існують забобони, що чоловіки, які одружуються з колишніми богинями, помирають молодими, тому багато з них залишаються незаміжніми.

У Непалі обрали нову живу богиню. Фото: Associated Press/Niranjan Shrestha

Життя Кумарі дуже відокремлене. Їм дозволяють виходити на вулицю лише під час великих свят, наприклад Індра Джатра, Дашайн чи Тіхар (Дівалі). Проте останніми роками традиція зазнала змін. Кумарі тепер можуть здобувати освіту від приватних репетиторів, дивитися телевізор, а після завершення служіння отримують державну пенсію близько 110 доларів на місяць.

Дворічна Ар'ятара Шак'я стала Кумарі. Фото: Associated Press/Niranjan Shrestha

Попри обмеження, статус Кумарі дає родині престиж і особливе місце в суспільстві, а сама дівчинка вважається уособленням божественної сили до моменту, поки не стане підлітком.

