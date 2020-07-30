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Главная Новости Мир Азия В ресторане Фукусимы прогремел мощный взрыв: есть жертвы - ВИДЕО
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В ресторане Фукусимы прогремел мощный взрыв: есть жертвы - ВИДЕО

Ресторан был на ремонте и вот-вот должен был открыться для посетителей.

сегодня, 07:52
Автор:

Виолетта Комаровская
В ресторане Фукусимы прогремел мощный взрыв: есть жертвы - ВИДЕО

Фото: point.md

По крайней мере 17 человек пострадали и один погиб в результате взрыва газа, который произошел в четверг в ресторане в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщают японский общественный телеканал NHK и агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Корияма. По данным полиции, взрыв прогремел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля. Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа.

Взрыв зафиксировала одна из камер японского общественного телевидения, установленных в городе. Очевидцы также рассказывают о сильном взрыве. Согласно кадрам японского ТВ, в радиусе примерно ста метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла, у некоторых зданий сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан, где произошел взрыв, практически полностью уничтожен. В то же время возгорания на месте происшествия не наблюдается.


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Пострадавших доставили в больницы. По данным телеканала, из-за разрушений приостановило обслуживание отделение банка, находящееся неподалеку. В числе пострадавших — двое сотрудников банка. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В заявлении полиции добавляется, что в настоящее время сохраняется угроза повторного взрыва.

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