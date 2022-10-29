В Сеуле из-за празднования Хэллоуина погибли несколько десятков человек, еще сотни пострадали

Официальные лица Южной Кореи сообщают о чрезвычайной ситуации во время массового мероприятия по празднованию Хэллоуина. Предварительно известно о 20 погибших. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Трагический случай во время празднования Хэллоуина в Корее. Фото с открытых источников

В столице Южной Кореи происходит первое крупное празднование без масок на открытом пространстве с начала пандемии коронавируса. На это действо решило собраться большое количество людей. В одном из самых популярных ночных районов Сеула находилось около 100 тыс. человек.

В результате давки на место происшествия приехали местные службы спасения. Как оказалось представитель Национального агентства пожарной охраны Чой Чеон Сик, сообщил, что около 100 человек испытывали проблемы с дыханием. Многим корейцам оказывалась медицинская помощь, ведь они просто лежали на улице без сознания.

По предварительной информации около 50 человек остановилось сердце, которым мгновенно пытались оказать помощь реаниматологи.

Официальные лица пока не обнародовали количество погибших во время массовых празднований Хэллоуина. Но в соцсетях пишут о гибели не менее 20 корейцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о семиметровом питоне, который съел женщину в Индонезии, когда та пошла собирать каучук на одной из местных плантаций. Кроме того, местные жители сообщают, что змеи постоянно терроризируют их поселок, ведь неоднократно питоны нападали и съедали домашних животных и коз.

Также "Комментарии" писали о масштабном пожаре в столице Турции. На обнародованном видео стало известно, что загорелся 24-этажный небоскреб в одном из туристических районов Стамбула.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!