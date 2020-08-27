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Главная Новости Мир Азия В Северной Корее отреагировали на слухи о коме Ким Чен Ына
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В Северной Корее отреагировали на слухи о коме Ким Чен Ына

О коме лидера КНДР на прошлой неделе сообщила разведка Южной Кореи

сегодня, 08:01 comments683
Автор:

Виолетта Комаровская

В Северной Корее решили развенчать слухи о том, что Ким Чен Ын впал в кому. Сразу несколько свежих фотографий лидера КНДР опубликовало Центральное телеграфное агентство. Там утверждают, что глава государства полон сил и продолжает выполнять свои обязанности. 

Слухи о тяжелом состоянии Ким Чен Ына поползли после того, как часть его обязанностей взяла на себя его младшая сестра Ким Е Джон, которая руководит партийным отделом пропаганды.  Еще некоторые функции стали выполнять помощники северокорейского лидера. Разведчики из Южной Кореи только подлили масла в огонь. Они уверяли, что фактически в КНДР произошла передача власти. 

В Северной Корее отреагировали на слухи о коме Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

Однако, если верить снимкам из официальных СМИ Северной Кореи, Ким Чен Ын чувствует себя прекрасно. В частности, он якобы собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии. Там руководство страны решило усиленно бороться с коронавирусом и ужесточить санитарные ограничения. К слову, это впервые Северная Корея официально подтверждает, что проблема коронавируса существует также  на территории их страны. 


Еще один вопрос, который обсуждали на Политбюро, - это вероятный ущерб от тайфуна,  движущегося в сторону корейского полуострова. Он может накрыть сразу три провинции: Южный Пхенан, Южный Хванхэ и Северный Пхенан. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Ким Чен Ын признался, зачем Северная Корея создает ядерное оружие. 


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