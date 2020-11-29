В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

31-летняя жительница Сингапура Селин Нг-Чан рассказала, что родила сына, у которого врачи обнаружили антитела к коронавирусной инфекции.

ребенок с антителами к COVID-19 | фото: Timothy David

Женщина рассказала, что во время беременности "подхватила" COVID-19, когда отдыхала с семьей в Европе. Она попала в больницу и провела там две с половиной недели. Заболевание протекало в средней форме.

К счастью, малыш родился здоровым, более того, врачи обнаружили в его крови антитела к коронавирусной инфекции. Судя по всему, их ребенку передала мама во время беременности, и теперь у него иммунитет к заболеванию.

Селин призналась, что после возвращения домой из Европы диагноз COVID-19 установили у нее, у ее мамы и дочери, а вот мужчинам повезло, у отца и мужа пациенты не было обнаружено заболевания.

Напомним, женщина из Великобритании родила близнецов, находясь в искусственной коме из-за коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Украины рожала под стенами родильного дома, потому что внутрь ее не пустили. До приезда лечащего врача, муж пациентки начал самостоятельно принимать роды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!