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Главная Новости Мир Азия В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу
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В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

Предполагается, что антитела ребенку передала мать

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

31-летняя жительница Сингапура Селин Нг-Чан рассказала, что родила сына, у которого врачи обнаружили антитела к коронавирусной инфекции.

В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

ребенок с антителами к COVID-19 | фото: Timothy David

Женщина рассказала, что во время беременности "подхватила" COVID-19, когда отдыхала с семьей в Европе. Она попала в больницу и провела там две с половиной недели. Заболевание протекало в средней форме. 

К счастью, малыш родился здоровым, более того, врачи обнаружили в его крови антитела к коронавирусной инфекции. Судя по всему, их ребенку передала мама во время беременности, и теперь у него иммунитет к заболеванию. 

Селин призналась, что после возвращения домой из Европы диагноз COVID-19 установили у нее, у ее мамы и дочери, а вот мужчинам повезло, у отца и мужа пациенты не было обнаружено заболевания. 

Напомним, женщина из Великобритании родила близнецов, находясь в искусственной коме из-за коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Украины рожала под стенами родильного дома, потому что внутрь ее не пустили. До приезда лечащего врача, муж пациентки начал самостоятельно принимать роды. 


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Источник: https://www.straitstimes.com/singapore/infected-after-holiday-to-europe-pregnant-mum-gives-birth-to-baby-with-covid-19-antibodies
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