В столице Иордании нашли необычное древнее сооружение

Во время строительства крупной дренажной системы в самом сердце столицы Иордании были обнаружены руины старых римских бань, что поставило местных архитекторов в затруднительное положение: как сохранить историческую ценность, продолжая при этом заново обустраивать город. Об этом пишет Reuters.



Римские бани в Иордании. Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

Ожидается, что правительственный комитет, созданный две недели назад, вскоре примет решение о расширении раскопок на этом месте или о строительстве подземного канала, который отводил бы паводковые воды, стекающие на Амман с окружающих холмов.

Остатки печей являются признаком сложной системы отопления, которая, по мнению археологов, является первой такой находкой среди остатков древнего города Филадельфии, на котором был построен Амман.

Отметим, Амман был одним из самых больших римских городов, и в нем есть одна из самых больших бань. На местах буквально всех раскопок в Аммане, можно найти древности.

На время принятия решения работы по дренажной системе приостановлены.

Амман – это старый город, где до сих пор видны многие символы римской цивилизации: от амфитеатра, вмещающего 6000 зрителей, до фонтанов Нимфея и храма Геркулеса на одном из самых высоких холмов города.

Ухудшение инфраструктуры и бессистемное городское планирование нанесли ущерб огромному городу с населением в четыре миллиона человек, построенному на слоях древних цивилизаций, охватывающих аммонитян, моавитян, римлян, греков и исламский период.

Муниципальные чиновники уже выразили обеспокоенность тем, что задержка проекта дренажной системы может поднять уровень воды в центре Аммана и снова затопить его зимой.

В последние десятилетия в Аммане наблюдается стремительный рост числа беженцев в результате арабо-израильских конфликтов и региональных беспорядков, которые превратили его из сонного города в один из крупнейших городских центров Ближнего Востока.

Ранее "Комментарии" писали, что археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях.

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