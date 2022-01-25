В трех странах Средней Азии произошло отключение электроэнергии: какая причина

25 января в трех странах Средней Азии было отключено электроснабжение. Без света оказались регионы таких стран, как Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Предварительно причиной масштабного отключения стала авария в единой энергосистеме. Инцидент произошел около 9 часов утра по московскому времени. Об этом сообщает Медуза.

В регионах трех стран пропало электричество, фото из открытых источников

В результате в населенных пунктах отключены светофоры, в многоэтажках нет отопления и водоснабжения из-за того, что не работают электрические насосы. В городах перестало работать метро, закрылись аэропорты. Больницы запустили резервные генераторы для обеспечения работы оборудования.

Также сети мобильной связи начали работать с перебоями. Сообщается, что некоторые граждане застряли в лифтах, на канатных дорогах. Во всех трех странах на протяжении дня начали возобновлять электроснабжение в автономном режиме.

В Кыргызстане через пять часов после аварии возобновили поставки электроэнергии в населенные пункты. До конца суток в домах планируют наладить работу отопления. В Казахстане сообщили, что к концу суток электроэнергия появится даже в самых отдаленных районах. Правительство Узбекистана также заявило о возобновлении поставок электрической энергии населению.

Две страны Узбекистан и Казахстан заявляли, что авария произошла на территории соседнего государства. Представители Минэнерго Узбекистана говорили, что отключилось электричество из-за инцидента в Казахстане. Мол, из-за смены напряжения там аварийно выключилась электроэнергия в Узбекистане. Власти Казахстана уверяли, что именно из-за колебаний напряжения на территории двух других стран исчез свет на юге государства.

Совместную энергосистему при Советском союзе имели пять стран: Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, Таджикистан и Туркмения. Теперь связанными ею остаются только первые три. Такая система строилась, чтобы тогдашние республики могли получить энергию от соседей в случае аварийной ситуации.



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