В турецком Измире произошло мощное землетрясение

Сегодня в турецком городе Измире зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на МВД Турции.

ФОТО: РБК

Стихийное бедствие в Эгейском море привело к разрушению около 20 домов. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, глубина очага землетрясения составила 16,5 километра. Информация о пострадавших или погибших в данный момент отсутствует. Для жителей города проводят эвакуацию.





По данным, наиболее от землетрясения пострадали районы Борнова и Байраклы. Известно, что землетрясение почувствовали и близлежащие страны – Болгария, Греция, Кипр.

Также в Twitter-aккаунте BBC News Турции появилось видео произошедшего.





Президент Турции Эрдоган прокомментировал событие:



"Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия", — написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, что ранее в США бушевал ураган "Зета", стихийное бедствие лишило света около 1 млн жителей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!