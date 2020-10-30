В турецком Измире произошло мощное землетрясение

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Елизавета Черных
Сегодня в турецком городе Измире зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на МВД Турции.
ФОТО: РБК
Стихийное бедствие в Эгейском море привело к разрушению около 20 домов. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, глубина очага землетрясения составила 16,5 километра. Информация о пострадавших или погибших в данный момент отсутствует. Для жителей города проводят эвакуацию.
По данным, наиболее от землетрясения пострадали районы Борнова и Байраклы. Известно, что землетрясение почувствовали и близлежащие страны – Болгария, Греция, Кипр.
Также в Twitter-aккаунте BBC News Турции появилось видео произошедшего.
Президент Турции Эрдоган прокомментировал событие:
Напомним, что ранее в США бушевал ураган "Зета", стихийное бедствие лишило света около 1 млн жителей.
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