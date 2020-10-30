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Главная Новости Мир Азия В турецком Измире произошло мощное землетрясение
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В турецком Измире произошло мощное землетрясение

По предварительным данным, стихийное бедствие разрушило порядка 20 домов

сегодня, 15:45
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня в турецком городе Измире зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на МВД Турции. 

В турецком Измире произошло мощное землетрясение

ФОТО: РБК

Стихийное бедствие в Эгейском море привело к разрушению около 20 домов. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, глубина очага землетрясения составила 16,5 километра.  Информация о пострадавших или погибших в данный момент отсутствует. Для жителей города проводят эвакуацию. 


По данным, наиболее от землетрясения пострадали районы Борнова и Байраклы. Известно, что землетрясение почувствовали и близлежащие страны – Болгария, Греция, Кипр.

Также в Twitter-aккаунте BBC News Турции появилось видео произошедшего. 


Президент Турции Эрдоган прокомментировал событие: 

"Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия", — написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, что ранее в США бушевал ураган "Зета", стихийное бедствие лишило света около 1 млн жителей.



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