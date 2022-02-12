logo

BTC/USD

42240.25

ETH/USD

2908.08

LTC/USD

124.30

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В Туркменистане готовятся к президентским выборам: глава государства заявил о намерении уйти
commentss НОВОСТИ Все новости

В Туркменистане готовятся к президентским выборам: глава государства заявил о намерении уйти

В Туркменистане готовятся к внеочередным президентским выборам

сегодня, 12:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Туркменистане готовятся к президентским выборам: глава государства заявил о намерении уйти

Фото иллюстративное / Pixabay

11 февраля глава республики Туркменистан на заседании Народного совета выразил публично желание покинуть пост президента, на котором он находится уже 15 лет. Об этом пишет DW.

Известно, что президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение главе Центральной избирательной комиссии начать подготовку к внеочередным президентским выборам в стране. Политик заявил, что уйдет с поста президента, но останется главой верхней палаты парламента. Поэтому пока оставлять политическую деятельность он не планирует.

Даты выборов не называют, глава избирательной комиссии не назвал даже предварительных сведений о том, когда выборы могут состояться и пройдут ли они в 2022 году. По его словам, подготовительные работы по проведению предвыборной кампании уже начались.

Международные политические эксперты говорят, что новым президентом может стать сын Бердымухамедова Сердар. В настоящее время он занимает должность вице-премьера Туркменистана. До этого сын президента занимал другие руководящие посты в государственном аппарате на уровне министерств.

Бердымухамедов – второй президент Туркменистана после Сапармурата Ниязова, он возглавляет страну с 2007 года. В сентябре 2016 г. решением парламента было отменено ограничение на срок полномочий президента. Таким образом, Бердымухамедов смог баллотироваться на третий срок.

Как сообщал портал "Комментарии", в Туркменистане девушкам и парням запретили вместе сидеть на скамейках. В туркменской столице был введен новый запрет для молодежи. Отныне местным юношам и юношам не разрешают садиться друг возле друга. Полицейские в городе, особенно в зеленой зоне, начали отслеживать нарушителей.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/prezydent-turkmenistanu-zaiavyv-pro-namir-pity-z-posady-a-60753693/a-60753693?maca=uk-Twitter-sharing
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!