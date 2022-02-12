В Туркменистане готовятся к президентским выборам: глава государства заявил о намерении уйти

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11 февраля глава республики Туркменистан на заседании Народного совета выразил публично желание покинуть пост президента, на котором он находится уже 15 лет. Об этом пишет DW.



Известно, что президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение главе Центральной избирательной комиссии начать подготовку к внеочередным президентским выборам в стране. Политик заявил, что уйдет с поста президента, но останется главой верхней палаты парламента. Поэтому пока оставлять политическую деятельность он не планирует.



Даты выборов не называют, глава избирательной комиссии не назвал даже предварительных сведений о том, когда выборы могут состояться и пройдут ли они в 2022 году. По его словам, подготовительные работы по проведению предвыборной кампании уже начались.

Международные политические эксперты говорят, что новым президентом может стать сын Бердымухамедова Сердар. В настоящее время он занимает должность вице-премьера Туркменистана. До этого сын президента занимал другие руководящие посты в государственном аппарате на уровне министерств.

Бердымухамедов – второй президент Туркменистана после Сапармурата Ниязова, он возглавляет страну с 2007 года. В сентябре 2016 г. решением парламента было отменено ограничение на срок полномочий президента. Таким образом, Бердымухамедов смог баллотироваться на третий срок.

Как сообщал портал "Комментарии", в Туркменистане девушкам и парням запретили вместе сидеть на скамейках. В туркменской столице был введен новый запрет для молодежи. Отныне местным юношам и юношам не разрешают садиться друг возле друга. Полицейские в городе, особенно в зеленой зоне, начали отслеживать нарушителей.

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