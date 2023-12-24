В Узбекистане резко отреагировали на заявления российских пропагандистов об оккупации страны

Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев. Фото из открытых источников

Бывший российский депутат и писатель Захар Прилепин призвал оккупировать территории Центральной Азии. Свои слова россиянин объяснил необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. Однако советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев резко отреагировал на подобные заявления из России.

Расул Кушербаев заявил, что в России все чаще слышны тревожные заявления об оккупации других стран, в том числе и Узбекистана.

"По оккупации Узбекистана... господину Прилепину и другим, кто хочет покорить Узбекистан, сначала "пошел на х..." на своем языке", — пишет в Telegram Кушербаев добавив, что "таких заявлений со стороны российских политиков становится все больше, что настораживает".

Советник министра экологии Узбекистана пояснил, что, несмотря на возможные разные видения и внутренние конфликты в стране, "узбеки могут объединиться для сохранения независимости страны".

Кушербаев также отметил необходимость Москвы реагировать на заявления своих граждан о возможной агрессии со стороны России.

"Против таких шовинистов, разжигающих войну и рознь между странами и народами, официальный Кремль должен принять судебные меры. В противном случае вторжение в Узбекистан многие рассматривают как будущий стратегический план Кремля", — пишет Расул Кушербаев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты пытаются оправдать вторжение России в Украину нападением Запада на Китай. Согласно заявлениям пропагандистов, война в Украине стала "неизбежным событием".

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который попытался объяснить, почему начал войну в Украине.