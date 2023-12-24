В Узбекистане резко отреагировали на заявления российских пропагандистов об оккупации страны

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Slava Kot
Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев. Фото из открытых источников
Бывший российский депутат и писатель Захар Прилепин призвал оккупировать территории Центральной Азии. Свои слова россиянин объяснил необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. Однако советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев резко отреагировал на подобные заявления из России.
Расул Кушербаев заявил, что в России все чаще слышны тревожные заявления об оккупации других стран, в том числе и Узбекистана.
Советник министра экологии Узбекистана пояснил, что, несмотря на возможные разные видения и внутренние конфликты в стране, "узбеки могут объединиться для сохранения независимости страны".
Кушербаев также отметил необходимость Москвы реагировать на заявления своих граждан о возможной агрессии со стороны России.
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