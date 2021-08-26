В Японии остановили рекордно быстрые американские горки из-за переломов у посетителей

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Американские горки в Японии, которые считаются самыми
быстрыми в мире, закрылись на неопределенный срок после сообщений о том, что
несколько посетителей получили там серьезные травмы. Об этом сообщает британская
телерадиокомпания BBC.
Япония - фото из открытых источников
В парке развлечений Fuji-Q Highland заявили, что в период с
декабря 2020 по август 2021-му четыре клиента сломали кости в области шеи или
спины на аттракционе Do-Dodonpa. В заявлении говорится, что аттракцион был
закрыт "из-за ремонта". Однако там добавили, что
"причинно-следственная связь между травмами и аттракционами еще не
подтверждено".
Несмотря на то, что травмы произошли в течение восьми месяцев
с декабря по август, официальным лицам о них сообщили только на прошлой неделе.
Компания Sansei Technologies из Осаки, которая построила американские горки,
принесла извинения всем пострадавшим посетителям. Впервые открытые в 2001 году,
аттракционы были отремонтированы в 2017 году и разгоняются от 0 до 180 км / ч
всего за 1,56 секунды.
В парке отметили, что эти инциденты являются первыми сообщениями о травмах с момента запуска аттракциона два десятилетия назад.
Напомним, популярный аттракцион американские горки может использоваться в качестве средства лечения камней в почках. К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Мичиган, пишет "medikforum.ru". На протяжении длительного времени ведется поиск средств лечения камней в почках, и в настоящее время как в официальной, так и в альтернативной медицине существуют множество самых разнообразных методик борьбы с этим расстройством. Однако ученые из США впервые в истории медицины решили применить для лечения мочекаменной болезни американские горки. В журнале The Journal of the American Osteopathic Association сообщается, что катание на американских горках умеренной сложности помогает стимулировать выход небольших камней в почках более чем в 60% случаев.
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