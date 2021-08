В Японии остановили рекордно быстрые американские горки из-за переломов у посетителей

Американские горки в Японии, которые считаются самыми быстрыми в мире, закрылись на неопределенный срок после сообщений о том, что несколько посетителей получили там серьезные травмы. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Япония - фото из открытых источников

В парке развлечений Fuji-Q Highland заявили, что в период с декабря 2020 по август 2021-му четыре клиента сломали кости в области шеи или спины на аттракционе Do-Dodonpa. В заявлении говорится, что аттракцион был закрыт "из-за ремонта". Однако там добавили, что "причинно-следственная связь между травмами и аттракционами еще не подтверждено".

Несмотря на то, что травмы произошли в течение восьми месяцев с декабря по август, официальным лицам о них сообщили только на прошлой неделе. Компания Sansei Technologies из Осаки, которая построила американские горки, принесла извинения всем пострадавшим посетителям. Впервые открытые в 2001 году, аттракционы были отремонтированы в 2017 году и разгоняются от 0 до 180 км / ч всего за 1,56 секунды.

В парке отметили, что эти инциденты являются первыми сообщениями о травмах с момента запуска аттракциона два десятилетия назад.

Напомним, популярный аттракцион американские горки может использоваться в качестве средства лечения камней в почках. К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Мичиган, пишет "medikforum.ru". На протяжении длительного времени ведется поиск средств лечения камней в почках, и в настоящее время как в официальной, так и в альтернативной медицине существуют множество самых разнообразных методик борьбы с этим расстройством. Однако ученые из США впервые в истории медицины решили применить для лечения мочекаменной болезни американские горки. В журнале The Journal of the American Osteopathic Association сообщается, что катание на американских горках умеренной сложности помогает стимулировать выход небольших камней в почках более чем в 60% случаев.

