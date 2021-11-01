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В Йемене ракетами обстреляли город: сколько людей пострадало

Теракт произошел в воскресенье, в последний день октября

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна
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В Йемене ракетами обстреляли город: сколько людей пострадало

Ракеты попали в мечеть и школу, фото из открытых источников

В одной из провинций Мариб в Йемене произошел теракт. Известно о 29 пострадавших от ракетных обстрелов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение министра информации.

Сообщается, что хуситы запустили две баллистические ракеты по мирным жителям. Направляли оружие массового поражения на мечеть и религиозную школу. Среди пострадавших есть погибшие женщины и дети. Теракт произошел 31 октября вечером.

Известно, что хуститы не взяли на себя ответственность за последствия обстрелов. Повстанцы перешли к наступлению, в последние месяцы, увеличилось число столкновений между ними и войсками правительства.

Мариби контролирует действующее правительство и войска, оттуда были эвакуированы 10 тысяч человек из-за боевых действий. Такие данные предоставили в Организации Объединенных Наций. В провинции просят повстанцев создать гуманитарный коридор для передачи региону гуманитарной помощи.

В стране самый большой гуманитарный кризис за все времена из-за гражданской войны и захвата регионов хуситами. Ведь в результате от голода гибнут тысячи людей.

Йемен переживает гражданскую войну с 2014 года. Тогда хуситы захватили столицу Сану и большую часть севера страны, вытеснив правительство в Саудовскую Аравию. Представители правительства вместе с силами США и Саудовской Аравии с 2015 года сражаются с повстанцами. Несмотря на воздушные обстрелы и наземные бои, выбить хуситов из страны не удается.

Коалиция сил во главе с Эр-Риядом вмешалась в события в Йемене в марте 2015 года после того, как в конце 2014 года присоединенные к Ирану хуситы изгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Саны. Хуситы утверждают, что борются с коррумпированной системой и внешней агрессией.

Как сообщал портал "Комментарии", в Йемене в течение недели погибли более 100 человек.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/
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