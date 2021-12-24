В Южной Корее бывшего президента освободили из тюрьмы

В Южной Корее помиловали бывшего президента Пак Кин Хэ и освободили из тюрьмы. Ранее ее осудили на значительный срок заключения за взяточничество в 2018 году. Об этом сообщает BBC.

В тюрьме заключенная провела больше 20 лет, фото из открытых источников

Пак Кин Хэ объявили импичмент, а затем началось слушание в суде обвинений против нее. 69-летнюю женщину осудили за злоупотребление властью. Четыре года назад она была признана виновной в 18 криминальных делах. Пак с помощью сговора с Чой Сун Сил оказывала давление на Samsung и Lotte, чтобы те передавали миллионы долларов фондам, которыми управляет Чой.

Суд признал виновной Пак в утечке конфиденциальных данных. В 2018 году Пак была приговорена к 30 годам заключения, также с нее должны были взыскать штраф в сумме 20 миллиардов вон (16,8 миллиона долларов). Позже судьи вынесли другой приговор – 20 лет лишения свободы, также уменьшили размер штрафа.

Помиловали Пак из-за плохого здоровья, в 2021 году она трижды лечилась в медицинском заведении. Ранее президент Мун Чже Ин исключал возможность ее помилования. Однако позже стало известно о том, что ее включили в список подлежащих специальной амнистии на Новый год.

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Также мы писали, что виновным в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing-777 прокуроры будут просить назначить строжайшее наказание – пожизненное заключение. Приговоры по делу должны быть оглашены до конца 2022 года. Сейчас продолжаются судебные разбирательства, сторона обвинения предоставляет доказательства вины подсудимых.









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