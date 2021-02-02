В Южной Корее домашних любимцев тестируют на коронавирус: причины

На днях в Южной Корее домашних кошек и собак начали тестировать на коронавирус. Соответствующую новость сообщает издание VICE со ссылкой на представителей высшей власти страны.

Коты и собаки тоже могут болеть ковидом. Фото: Depositphotos

Карантин стартовал из-за того, что в городе Джинджу обнаружили котенка, больного коронавирусом. Это первый случай заболевания в домашнего животного на территории Южной Кореи.

Тестировать планируют не всех хвостатых любимцев, а только тех, кто проживает вместе с хозяевами, которые перенесли или до сих пор болеют коронавирусом, а также тех, кто имеет очевидные симптомы. В случае, если у домашнего любимца окажется положительный результат ковидного теста, его принудительно отправят в карантин. Если хозяева не смогут обеспечить коту или собаке домашнюю самоизоляцию, животное заберут органы местного самоуправления.

Следует отметить, что еще после первых выявленных случаев коронавируса у животных по всему миру, ученые начали исследовать, передается ли от них вирус человеку. Сингапурский ветеринар, врач Кеннет Тонг убежден, что это невозможно.

"Виды животных также имеют собственный штамм гриппа, но, как известно, ни один из них не переходит к людям. COVID-19 — штамм коронавируса, и его не следует воспринимать как штамм гриппа", — подчеркнул тогда ученый.

А вот подцепить заразу от человека животные могут, очевидно, с легкостью. Одно из предыдущих исследований утверждает, что на 50 больных семей, в которых проживают коты, 6 четвероногих имеют положительный результат теста. Болезнь у котов обычно протекает бессимптомно, но может закончиться летально. Именно поэтому южнокорейские исследователи убеждены: больным COVID-19 лучше дистанцироваться от домашних любимцев для их же пользы.

Ученые из национального университета Сеула уже размышляют над тем, чтобы в ближайшее время начать разработку вакцины от коронавируса, которая подошла животным. Только в таком случае можно будет говорить о полной победе над COVID 19.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ориентировано с 15 февраля в Украине начнется массовая вакцинация населения. В целом же граждане смогут записаться на прививку на специальном сайте.

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