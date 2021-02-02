В Южной Корее домашних любимцев тестируют на коронавирус: причины

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Вечканова Елена
На днях в Южной Корее домашних кошек и собак начали тестировать на коронавирус. Соответствующую новость сообщает издание VICE со ссылкой на представителей высшей власти страны.
Коты и собаки тоже могут болеть ковидом. Фото: Depositphotos
Карантин стартовал из-за того, что в городе Джинджу обнаружили котенка, больного коронавирусом. Это первый случай заболевания в домашнего животного на территории Южной Кореи.
Тестировать планируют не всех хвостатых любимцев, а только тех, кто проживает вместе с хозяевами, которые перенесли или до сих пор болеют коронавирусом, а также тех, кто имеет очевидные симптомы. В случае, если у домашнего любимца окажется положительный результат ковидного теста, его принудительно отправят в карантин. Если хозяева не смогут обеспечить коту или собаке домашнюю самоизоляцию, животное заберут органы местного самоуправления.
Следует отметить, что еще после первых выявленных случаев коронавируса у животных по всему миру, ученые начали исследовать, передается ли от них вирус человеку. Сингапурский ветеринар, врач Кеннет Тонг убежден, что это невозможно.
А вот подцепить заразу от человека животные могут, очевидно, с легкостью. Одно из предыдущих исследований утверждает, что на 50 больных семей, в которых проживают коты, 6 четвероногих имеют положительный результат теста. Болезнь у котов обычно протекает бессимптомно, но может закончиться летально. Именно поэтому южнокорейские исследователи убеждены: больным COVID-19 лучше дистанцироваться от домашних любимцев для их же пользы.
Ученые из национального университета Сеула уже размышляют над тем, чтобы в ближайшее время начать разработку вакцины от коронавируса, которая подошла животным. Только в таком случае можно будет говорить о полной победе над COVID 19.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ориентировано с 15 февраля в Украине начнется массовая вакцинация населения. В целом же граждане смогут записаться на прививку на специальном сайте.
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