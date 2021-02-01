В Южной Корее мужчина встретился с умершей женой в виртуальной реальности

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Сергей Медведев
Виртуальная реальность еще недавно была сюжетом для фантастических фильмов. Сегодня же цифровые технологии позволяют достичь чудес уже для рядовых потребителей. Так, благодаря развитию информационной отрасли, стала возможность общения с умершими людьми. Такую технологию опробовали в Южной Корее.
Очки виртуальной реальности / фото Fondy
Так, виртуальная реальность помогла жителю Южной Кореи провести свидание со своей супругой, которая умерла ранее. Документальный фильм о подобных встречах под названием "Я встретил тебя" показал телеканал МВС.
Как сообщают авторы, жена 51-летнего Ким Чон Су много лет боролась с болезнью, однако не выдержала страданий и умерла, оставив на воспитание мужа пятеро детей. Находясь в скорби по утерянной любимой, кореец решил принять участие в телевизионном проекте, который предлагал увидеться с умершими родственниками.
Специалисты полгода создавали виртуальную копию жены на основании фото, видео, комбинаций визуальных и голосовых образов. Ким Чон Су и копия его супруги встретились в виртуальном саду, а затем станцевали в своем доме. С помощью технологии захвата движения копия женщины смогла отвечать на прикосновения Ким Чон Су.
Ранее телеканал уже рассказывал о женщине, которая смогла встретиться в виртуальности с цифровой копией своей дочери. Инцидент получил резонанс в обществе — многие считали, что подобные эксперименты могут нанести психологическую травму и, в принципе, аморальны. Однако участники проекта не жалуются — в своих интервью они дают положительную оценку такому опыту.
Как сообщал портал "Комментарии", эпидемия коронавируса и карантинные ограничения не смогли сорвать первый фестиваль VR-искусства, который прошел в Киеве 3-4 декабря. Организатором фестиваля выступил Французский Институт в Украине. Фестиваль является международным — на нем представили свои работы гости из Франции. В программе фестиваля, который получил название Virtualité представлены восемь работ, продолжительность их составляет от 6 до 20 минут.
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