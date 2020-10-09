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Главная Новости Мир Азия В Южной Корее сгорел дотла 33-этажный жилой небоскреб (видео)
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В Южной Корее сгорел дотла 33-этажный жилой небоскреб (видео)

Пожар начался в жилом доме на 12-м этаже и мгновенно перекинулся на соседние

сегодня, 09:29
Автор:

Елена Волкова

В Южной Корее сгорел дотла 33-этажный жилой небоскреб (видео)

Сильный пожар, который вчера около 17:00 по киевскому времени охватил 33-этажный небоскреб в Южной Корее, уничтожил гигантское здание за считанные минуты. Об этом передает местное агентство Yonhap.

Сообщается, что стихия бушевала в южнокорейском городе Ульсан: пожар начался в жилом доме на 12-м этаже и мгновенно перекинулся на соседние. Более сотни человек эвакуировали спасатели, еще 88 попали в больницу с отравлением угарным газом. К счастью, обошлось без жертв.

Спасатели потушили огонь спустя пару часов после первого возгорания, но вскоре из-за сильного ветра пожар начался вновь и с ним воевали всю ночь. Сейчас в Корее подсчитывают ущерб от произошедшего, ищут для потерявших дома людей временное жилище и расследуют причину пожара.

Напомним, в Луганской области вспыхнул новый пожар. Согласно сообщению Станично-Луганской районной государственной администрации верховой огонь приближается к электроподстанциям. Местные власти заявляют, что причиной пожара между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема стал поджог. Кроме того, сообщается, что из-за пожаров детонируют снаряды, которые не разорвались ранее.


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