В Южной Корее животным предоставят юридический статус

Южная Корея предоставит юридический статус животным. Таким образом домашних любимцев пытаются защитить от жестокого обращения с ними. Об этом пишет The Asahi Shimbun.

В Южной Корее животные получат юридический статус, фото из открытых источников

Южная Корея планирует внести изменения в свой гражданский кодекс, чтобы предоставить животным правовой статус. Об этом сообщил глава министерства юстиции Чонг Чжэ Мин.

Согласно поправке, в Южной Кореи животных признают существами, которые имеют право на уважение к их жизни, защиту, нормальные условия содержания.

Причиной изменений в законодательстве стал рост количества случаев жестокого обращения с животными. С 69 случаев в 2010 году количество случаев жестокого обращения возросло до 914 в 2019 году. Также увеличилось количество людей, которые имеют домашних животных, сейчас их более 10 миллионов.

Конечно, законодательство Южной Кореи о защите животных предусматривает наказание за жестокое обращение с животными в виде штрафа в размере 30 миллионов вон или три года заключения. Впрочем, по словам чиновника, стандарты принятия обвинительных приговоров до этого были низкими. В соответствии с законодательством животные были объектами, то есть вещью.

После того, как будет внесена поправка в гражданский кодекс о юридическом статусе животных, у судей и прокуроров будет больше возможностей при вынесении обвинительных приговоров.

Также планируется страховать жизнь для животных и обязать спасать их, сообщать о дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали животные.

Поправка вероятно будет принята на заседании парламента в сентябре.

Зоозащитные организации одобрили планы министерства юстиции и призвали к ужесточению наказаний для тех, кто выбрасывает животных на улицу или пытает их, а также о запрете употребления собачьего мяса.

Количество отказов от животных выросло до 130 401 в 2020 году с 89 732 случаев в 2016 году, сообщает Агентство по карантину животных и растений. По оценкам, в Южной Корее проживает 6 миллионов домашних собак и 2,6 миллиона кошек.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными.





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