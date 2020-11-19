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Facebook угрожают за отказ удалять "антигосударственные" посты

Facebook отказывается удалять "антигосударственные" посты

сегодня, 16:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вьетнам пригрозил запретить Facebook в стране, если компания не подчинится давлению правительства, чтобы подвергнуть еще большей цензуре местный политический контент. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

Facebook угрожают за отказ удалять "антигосударственные" посты

Фото: из открытых источников

В апреле Facebook выполнил запрос правительства о значительном усилении цензуры "антигосударственных" постов для местных пользователей, но в августе Вьетнам снова попросил компанию усилить ограничения на некоторые посты, сказал источник издания.

"Мы заключили договор в апреле. Facebook поддержал нашу часть соглашения, и мы ожидали, что правительство Вьетнама сделает то же самое", — сказал чиновник, который пожелал остаться анонимным, сославшись на деликатность темы.

"Они вернулись и пытались заставить нас увеличить объем контента, который мы ограничиваем во Вьетнаме. Мы отказали им. Этот запрос сопровождался некоторыми угрозами о том, что может случиться, если мы этого не сделаем", — добавил он.

Чиновник сказал, что угрозы включали полный запрет на Facebook во Вьетнаме, где компания получает доход в размере почти 1 миллиарда долларов. 

Напомним, Вьетнам занимает пятое место снизу в глобальном рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в России хотят запретить Youtube, Twitter и Facebook за цензуру.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-vietnam-facebook-shutdown-exclusive/exclusive-vietnam-threatens-to-shut-down-facebook-over-censorship-requests-source-idUSKBN27Z1MP?il=0
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