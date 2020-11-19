Facebook угрожают за отказ удалять "антигосударственные" посты

Вьетнам пригрозил запретить Facebook в стране, если компания не подчинится давлению правительства, чтобы подвергнуть еще большей цензуре местный политический контент. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

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В апреле Facebook выполнил запрос правительства о значительном усилении цензуры "антигосударственных" постов для местных пользователей, но в августе Вьетнам снова попросил компанию усилить ограничения на некоторые посты, сказал источник издания.

"Мы заключили договор в апреле. Facebook поддержал нашу часть соглашения, и мы ожидали, что правительство Вьетнама сделает то же самое", — сказал чиновник, который пожелал остаться анонимным, сославшись на деликатность темы.

"Они вернулись и пытались заставить нас увеличить объем контента, который мы ограничиваем во Вьетнаме. Мы отказали им. Этот запрос сопровождался некоторыми угрозами о том, что может случиться, если мы этого не сделаем", — добавил он.

Чиновник сказал, что угрозы включали полный запрет на Facebook во Вьетнаме, где компания получает доход в размере почти 1 миллиарда долларов.

Напомним, Вьетнам занимает пятое место снизу в глобальном рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в России хотят запретить Youtube, Twitter и Facebook за цензуру.

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