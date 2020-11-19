В России хотят запретить Youtube, Twitter и Facebook за цензуру

В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ.

Фото: из открытых источников

Уточняется, что речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. Это коснется Twitter, Facebook, YouTube и других. Если законопроект будет принят, сайты будут заблокированы или оштрафованы. Список "дискриминированных" интернет-платформ будет вести Роскомнадзор. Владельцу отправят предупреждение перед блокировкой.

Санкции с сайтов будут сняты, если аналогичные меры предпримут по отношению к России.

Напомним, вчера, 18 ноября, Госдума России приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия построит военно-морскую базу для материально-технического снабжения Военно-морского флота РФ на северо-востоке Судана. Это позволит стране сохранить свои военные корабли на побережье Красного моря. Согласно подписанному документу, Россия может вывозить и ввозить любое вооружение, боеприпасы, оборудование, необходимое для работы базы и для выполнения задач военными кораблями, в том числе с ядерными установками.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!