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Главная Новости Мир Азия «Везунчик года»: волонтер в Индии подхватил COVID-19, малярию, лихорадку денге и был укушен коброй
commentss НОВОСТИ Все новости

«Везунчик года»: волонтер в Индии подхватил COVID-19, малярию, лихорадку денге и был укушен коброй

Волонтеру предстоит восстанавливать зрение

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В начале 2020 года британец Ян Джонс приехал с благотворительной миссией в Индию, чтобы помочь местному населению. Но в итоге, жители всячески спасали волонтера от болезней, которые свалились ему на голову.

«Везунчик года»: волонтер в Индии подхватил COVID-19, малярию, лихорадку денге и был укушен коброй

Фото: twitter.com/lentaruofficial

После своего приезда, мужчина заразился малярией, но ему удалось справиться с опасным заболеванием. Правда, долго радоваться выздоровлению он не смог, потому что "подхватил" лихорадку денге — флавивирус, переносимый комарами. У него была повышенная температура, головная боль, приступы рвоты, но он сумел в легкой форме перенести недуг и встать на ноги.

Спустя время британец снова почувствовал себя плохо и сдал тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным. Впрочем, лечение помогло ему выздороветь и восстановить силы.

И когда волонтер отходил от перенесенных болезней, в одном из складов, где он поселился, чтобы быть ближе к людям, которым он приехал помогать и поддерживать, его укусила кобра. Мужчина протянул руку, чтобы успокоить свою собаку, которая начала лаять, но коснулся змеи. После укуса у него пропала острота зрения и появились трудности при ходьбе. Сейчас он в больнице, его состояние стабильное.

Семья британца организовала в интернете сбор средств на лечение отцу и уже удалось собрать более 12 тысяч фунтов стерлингов. Сам мужчина говорит, что остался жив после стольких испытаний, благодаря своему доброму сердцу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи спасли жизнь мужчине, сердце которого остановилось на 45 минут. 


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Источник: https://indianexpress.com/article/world/british-man-covid-cobra-bite-7061232/
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