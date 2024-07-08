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Визит Моди в Москву: премьер Индии объяснил, чего хочет от своего «друга Путина»

Премьер-министр Индии будет находиться в Москве два дня

8 июля 2024, 17:05 comments1009
Автор:
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Лиля Воробьева
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии, а также издание aajtak.in. Уже стало известно, что политик прибыл в Москву.

Визит Моди в Москву: премьер Индии объяснил, чего хочет от своего «друга Путина»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Путин (фото из открытых источников)

"Я с нетерпением жду возможности обсудить все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом, президентом Владимиром Путиным, и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы", – заявил Моди.

Также в издание назвало визит Моди "особым и волнующим", ссылаясь на программу двусторонних переговоров и информацию посла Индии в России Винея Кумара. В частности, говорится, что состоится частная встреча премьер-министра Моди с президентом Путиным. После этого пройдут переговоры на уровне делегаций. Путин также организует ужин для премьера и его делегации. В рамках визита Моди также посетит выставочный центр и состоится обмен двусторонними документами, подготовка которых продолжается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Моде будет требовать от Путина во время встречи в Кремле . Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву 8-9 июля планирует на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным потребовать досрочного увольнения из армии РФ индийцев, завербованных для войны против Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.

По официальным оценкам, в русской армии может служить от 30 до 40 индейцев. В последние месяцы стало известно о нескольких случаях, когда индейцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования, а в результате они оказались на войне против Украины.
 



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Источник: https://www.aajtak.in/india/news/story/from-private-meeting-to-dinner-with-putin-full-schedule-of-pm-modis-russia-visit-ntc-1980138-2024-07-08
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