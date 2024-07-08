Визит Моди в Москву: премьер Индии объяснил, чего хочет от своего «друга Путина»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии, а также издание aajtak.in. Уже стало известно, что политик прибыл в Москву.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Путин (фото из открытых источников)

"Я с нетерпением жду возможности обсудить все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом, президентом Владимиром Путиным, и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы", – заявил Моди.

Также в издание назвало визит Моди "особым и волнующим", ссылаясь на программу двусторонних переговоров и информацию посла Индии в России Винея Кумара. В частности, говорится, что состоится частная встреча премьер-министра Моди с президентом Путиным. После этого пройдут переговоры на уровне делегаций. Путин также организует ужин для премьера и его делегации. В рамках визита Моди также посетит выставочный центр и состоится обмен двусторонними документами, подготовка которых продолжается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Моде будет требовать от Путина во время встречи в Кремле . Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву 8-9 июля планирует на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным потребовать досрочного увольнения из армии РФ индийцев, завербованных для войны против Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.

По официальным оценкам, в русской армии может служить от 30 до 40 индейцев. В последние месяцы стало известно о нескольких случаях, когда индейцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования, а в результате они оказались на войне против Украины.

