Владимир Путин снова унижен. Теперь он стоял и ждал (ВИДЕО)

Многие годы другие ждали президента России, а в этом году Владимиру Путину снова пришлось ждать главы другого государства. На этот раз в неловкое положение его поставил президент Кыргызстана. Они встретились сегодня в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Владимир Путин снова унижен. Фото из открытых источников

Владимир Путин прибыл сегодня в Самарканд, в Узбекистан, где 15-16 сентября принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Кроме своего выступления во время обеда в четверг с президентом Узбекистана и во время заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в пятницу , российский лидер должен был поговорить, в том числе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Планируемая встреча таки состоялась, но ее ход, а точнее начало, стал большой неожиданностью для Владимира Путина. Как и скромная встреча в аэропорту.

Видео уже встречи Путина с Садыром Жапаровым можно посмотреть ниже. На видео заметно, что Путин держит дистанцию, а после поздравлений быстро садится в машину.

Владимир Путин был известен годами тем, что опаздывал на переговоры с иностранными лидерами и важными личностями со всего мира. Российского президента ждали, среди прочих, Барак Обама, Ангела Меркель, Синдзо Абе, Папа Франциск (трижды) и даже королева Елизавета II.



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