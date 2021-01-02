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Светлана Шкурупий
В субботу, 2 января, власти Казахстана официально отказались от смертной казни. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан отменил смертную казнь / фото: liter
Известно, что Казахстан присоединился к Международному пакту, согласно которому страна отказывается от смертной казни, но оставляет за собой право применять ее в военное время, после признания человека виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.
Напомним, что страна приостановила этот вид казни с 2003 года. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты. При этом приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение.
Известно, что законопроект об отмене смертной казни власти Казахстана начали рассматривать еще в ноябре 2020 года.
Стоит отметить, что в современном цивилизованном обществе смертная казнь во многих юрисдикциях является незаконной, а в других — законным уголовным наказанием лишь за чрезвычайно тяжкие преступления.
Что касается Украины, то 30 декабря 1999 года Конституционный суд признал, что смертная казнь противоречит Конституции, чем окончательно закрыл путь к восстановлению этого наказания. В связи с этим в 2000 году Верховная рада внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие "смертная казнь" из официального списка уголовных наказаний.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с ноября 2020 года Бангладеш — государство в Южной Азии, ввело смертную казнь для сексуальных насильников. Кроме этого наказания власти будут рассматривать и вариант пожизненного заключения, поэтому каждый случай будут рассматривать по отдельности.
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