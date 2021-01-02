kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.01.2021

BTC/USD

30676.90

ETH/USD

750.82

LTC/USD

130.37

НБУ 02.01.2021

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Власти Казахстана официально отказались от смертной казни
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти Казахстана официально отказались от смертной казни

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В субботу, 2 января, власти Казахстана официально отказались от смертной казни. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Власти Казахстана официально отказались от смертной казни

Казахстан отменил смертную казнь / фото: liter

Известно, что Казахстан присоединился к Международному пакту, согласно которому страна отказывается от смертной казни, но оставляет за собой право применять ее в военное время, после признания человека виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.

Напомним, что страна приостановила этот вид казни с 2003 года. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты. При этом приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение.

Известно, что законопроект об отмене смертной казни власти Казахстана начали рассматривать еще в ноябре 2020 года. 

Стоит отметить, что в современном цивилизованном обществе смертная казнь во многих юрисдикциях является незаконной, а в других — законным уголовным наказанием лишь за чрезвычайно тяжкие преступления.

Что касается Украины, то 30 декабря 1999 года Конституционный суд признал, что смертная казнь противоречит Конституции, чем окончательно закрыл путь к восстановлению этого наказания. В связи с этим в 2000 году Верховная рада внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие "смертная казнь" из официального списка уголовных наказаний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с ноября 2020 года Бангладеш — государство в Южной Азии, ввело смертную казнь для сексуальных насильников. Кроме этого наказания власти будут рассматривать и вариант пожизненного заключения, поэтому каждый случай будут рассматривать по отдельности. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/kazahstan-otmenil-smertnuju-kazn/a-56114636?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ