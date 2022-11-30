Военные самолеты России и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи: что известно

Военные Южной Кореи сообщили, что 2 китайских и 6 российских военных самолетов вошли в зону ПВО страны. Так что вооруженные силы в ответ подняли свои истребители. Об этом сообщает Voice of America.

Боевые самолеты Китая и РФ вошли в зону ПВО Южной Кореи (фото из открытых источников)

В Объединенном комитете начальников штабов Сеула (JCS) сообщили, что 30 ноября 2 бомбардировщика H-6 Китая, с 5:50 утра два раза входили в зону противовоздушной обороны страны. Затем они снова вернулись в зону идентификации ПВО со стороны Японского моря, но уже вместе с шестью российскими военными самолетами, среди них были бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35. Все они находились в зоне ПВО(KADIZ) 18 минут.

"Наши военные отправили истребители ППС перед входом китайских и российских самолетов в KADIZ для выполнения тактических мероприятий в рамках подготовки к возможной непредсказуемой ситуации", — говорится в официальном сообщении Сеула.

Издание отмечает, что этот инцидент не о нарушении воздушного пространства Южной Кореи, но в зоне ПВО любой другой страны, самолеты иностранных стран должны принимать специальные меры по своей идентификации. Однако международных правил, которые бы это регулировали, в отличие от воздушного пространства государства, нет.

Также журналисты напомнили, что Кремль не признает зону ПВО Кореи, а Китай заявляет, что такая зона не относится к территориальному воздушному пространству и все страны имеют право там свободно передвигаться.

Ранее Китай и Россия заявляли, что проводят регулярные совместные учения.

При этом, другая соседняя Япония сообщила, что тоже подняла воздушные силы самообороны страны в небо. После того, как бомбардировщики Китая пролетели из Восточно-Китайского моря в Японское море, где к ним присоединились два российских беспилотника.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский ракетный крейсер вошел в воды Южнокитайского моря.

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