logo

BTC/USD

17071.11

ETH/USD

1290.18

LTC/USD

78.36

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Военные самолеты России и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные самолеты России и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи: что известно

Москва не признает зону ПВО Кореи, а в Пекине заявили, что эта зона не является территориальным воздушным пространством

сегодня, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Военные Южной Кореи сообщили, что 2 китайских и 6 российских военных самолетов вошли в зону ПВО страны. Так что вооруженные силы в ответ подняли свои истребители. Об этом сообщает Voice of America.

Военные самолеты России и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи: что известно

Боевые самолеты Китая и РФ вошли в зону ПВО Южной Кореи (фото из открытых источников)

В Объединенном комитете начальников штабов Сеула (JCS) сообщили, что 30 ноября 2 бомбардировщика H-6 Китая, с 5:50 утра два раза входили в зону противовоздушной обороны страны. Затем они снова вернулись в зону идентификации ПВО со стороны Японского моря, но уже вместе с шестью российскими военными самолетами, среди них были бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35. Все они находились в зоне ПВО(KADIZ) 18 минут.

"Наши военные отправили истребители ППС перед входом китайских и российских самолетов в KADIZ для выполнения тактических мероприятий в рамках подготовки к возможной непредсказуемой ситуации", — говорится в официальном сообщении Сеула.

Издание отмечает, что этот инцидент не о нарушении воздушного пространства Южной Кореи, но в зоне ПВО любой другой страны, самолеты иностранных стран должны принимать специальные меры по своей идентификации. Однако международных правил, которые бы это регулировали, в отличие от воздушного пространства государства, нет.

Также журналисты напомнили, что Кремль не признает зону ПВО Кореи, а Китай заявляет, что такая зона не относится к территориальному воздушному пространству и все страны имеют право там свободно передвигаться.

 Ранее Китай и Россия заявляли, что проводят регулярные совместные учения.

При этом, другая соседняя Япония сообщила, что тоже подняла воздушные силы самообороны страны в небо. После того, как бомбардировщики Китая пролетели из Восточно-Китайского моря в Японское море, где к ним присоединились два российских беспилотника.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский ракетный крейсер вошел в воды Южнокитайского моря.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/korea-litaky/6856215.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!