Воспитание диктатора: почему Ким Чен Ын демонстрирует дочь на фоне испытаний оружия, игнорируя ее имя в отчетах

Северокорейское государственное агентство KCNA обнародовало серию фотографий из инспекции завода боеприпасов, датированных 11 марта. На кадрах Ким Чен Ын появился в привычном милитаристском образе: черная кожаная куртка, суровый взгляд и пистолет в руках. Однако главное внимание привлекла его дочь, которая стояла всего в шаге от отца и также вела огонь по мишеням.

Ким Чен Ын с дочерью. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что девочка все чаще сопровождает диктатора на испытаниях ракет и военных смотрах, официальный Пхеньян продолжает сохранять таинственность. В текстовых сообщениях медиа КНДР о ней ни слова. Вместо этого отмечается, что правителя сопровождали "члены Центральной военной комиссии".

Эксперты предполагают, что Ким Чен Ын планомерно готовит ребенка к роли своей преемницы, хотя официального статуса преемницы у него до сих пор нет. "Ким Чен Ын хочет подготовить ее как наследницу власти, но официально своей преемницей он ее не объявлял", — отмечают аналитики, ссылаясь на регулярные появления девочки на стратегических объектах с 2022 года.

Ни имя, ни точный возраст подростка (который оценивают примерно в 13 лет) государственные СМИ не разглашают. Впрочем, мир знает ее как Чжу Э благодаря воспоминаниям звезды баскетбола Денниса Родмана, посещавшего Пхеньян в 2013 году. Новые кадры из стрельбища лишь подкрепляют теорию о том, что будущее руководство Северной Кореи воспитывается в атмосфере "паха пороха" и военной подготовки.

В материале отмечается, что разведка Южной Кореи (NIS) увидела признаки более активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности, годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кимсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию "назначения преемницей".