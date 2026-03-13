Виховання диктатора: чому Кім Чен Ин демонструє доньку на тлі випробувань зброї, ігноруючи її ім’я у звітах

Північнокорейське державне агентство KCNA оприлюднило серію світлин з інспекції заводу боєприпасів, датованих 11 березня. На кадрах Кім Чен Ин постав у звичному мілітаристському образі: чорна шкіряна куртка, суворий погляд та пістолет у руках. Проте головну увагу привернула його донька, яка стояла лише за крок від батька і також вела вогонь по мішенях.

Кім Чен Ин з донькою. Фото з відкритих джерел

Попри те, що дівчинка все частіше супроводжує диктатора на випробуваннях ракет та військових оглядах, офіційний Пхеньян продовжує зберігати таємничість. У текстових повідомленнях медіа КНДР про неї — ані слова. Замість цього наголошується, що правителя супроводжували "члени Центральної військової комісії".

Експерти припускають, що Кім Чен Ин планомірно готує дитину до ролі своєї наступниці, хоча офіційного статусу преемниці вона досі не має. "Кім Чен Ин хоче підготувати її як спадкоємицю влади, але офіційно своєю наступницею він її не оголошував", — зазначають аналітики, посилаючись на регулярні появи дівчинки на стратегічних об'єктах з 2022 року.

Ані ім'я, ані точний вік підлітка (який оцінюють приблизно у 13 років) державні ЗМІ не розголошують. Втім, світ знає її як Чжу Е завдяки спогадам зірки баскетболу Денніса Родмана, який відвідував Пхеньян у 2013 році. Нові кадри зі стрільбища лише підкріплюють теорію про те, що майбутнє керівництво Північної Кореї виховується в атмосфері "запаху пороху" та військового вишколу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин планує зробити своєю наступницею доньку Кім Чу Е. Дівчинка народилась у 2013 році. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Yonhap".

У матеріалі зазначається, що розвідка Південної Кореї (NIS) побачила ознаки активнішої участі Чу Е у державних заходах, зокрема річниця заснування Корейської народної армії та візит до Кимсусанського палацу Сонця, свідчать про її вихід на стадію "призначення наступницею".