Впервые за полгода на публике: в КНДР показали новые фото Ким Чен Ына с дочерью

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за последние шесть месяцев появился на публике вместе с дочерью Ким Чжу Э. Государственные медиа КНДР распространили фотографии с церемонии открытия нового завода по переработке пищевых продуктов и комплексного сервисного центра, которую посетила также супруга северокорейского диктатора Ли Соль Чжу.

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э. Фото: KCNA

Как сообщает Koreajoongang Daily со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), мероприятия по случаю завершения строительства прошли одновременно на пяти региональных объектах. Они реализуются в рамках государственной программы "Политика регионального развития 20×10", направленной на модернизацию инфраструктуры и повышение уровня жизни в отдаленных районах страны.

Особое внимание северокорейские пропагандистские СМИ уделили именно присутствию дочери Ким Чен Ына. На опубликованных фотографиях Ким Чжу Э находится рядом с отцом, иногда впереди него, самостоятельно осматривая продукцию и объекты. В то же время Ли Соль Чжу держится в стороне и почти не привлекает камер.

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э. Фото: KCNA

После перерезания ленты Ким Чен Ын заявил, что региональная политика должна обеспечить "скачок вперед на местах" и создать для населения "объекты процветания и цивилизации". По его словам, именно жители регионов являются главными получателями выгоды этих проектов.

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э. Фото: KCNA

Немецкое издание Bild обращает внимание на постановочный характер кадров. На фото не видно посетителей или работников. Ким Чен Ын с дочерью осматривают пустые торговые залы, ресторан и парикмахерскую. По мнению журналистов, такие изображения призваны создать образ "близкости к народу" и одновременно подчеркнуть роль дочери лидера в публичной жизни страны.

