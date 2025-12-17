logo

BTC/USD

87586

ETH/USD

2943.55

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Впервые за полгода на публике: в КНДР показали новые фото Ким Чен Ына с дочерью
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые за полгода на публике: в КНДР показали новые фото Ким Чен Ына с дочерью

В КНДР обнародовали новые фото Ким Чен Ына с дочерью Ким Чжу Э во время открытия заводов.

17 декабря 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за последние шесть месяцев появился на публике вместе с дочерью Ким Чжу Э. Государственные медиа КНДР распространили фотографии с церемонии открытия нового завода по переработке пищевых продуктов и комплексного сервисного центра, которую посетила также супруга северокорейского диктатора Ли Соль Чжу.

Впервые за полгода на публике: в КНДР показали новые фото Ким Чен Ына с дочерью

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э. Фото: KCNA

Как сообщает Koreajoongang Daily со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), мероприятия по случаю завершения строительства прошли одновременно на пяти региональных объектах. Они реализуются в рамках государственной программы "Политика регионального развития 20×10", направленной на модернизацию инфраструктуры и повышение уровня жизни в отдаленных районах страны.

Особое внимание северокорейские пропагандистские СМИ уделили именно присутствию дочери Ким Чен Ына. На опубликованных фотографиях Ким Чжу Э находится рядом с отцом, иногда впереди него, самостоятельно осматривая продукцию и объекты. В то же время Ли Соль Чжу держится в стороне и почти не привлекает камер.

Впервые за полгода на публике: в КНДР показали новые фото Ким Чен Ына с дочерью - фото 2

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э. Фото: KCNA

После перерезания ленты Ким Чен Ын заявил, что региональная политика должна обеспечить "скачок вперед на местах" и создать для населения "объекты процветания и цивилизации". По его словам, именно жители регионов являются главными получателями выгоды этих проектов.

Впервые за полгода на публике: в КНДР показали новые фото Ким Чен Ына с дочерью - фото 2

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э. Фото: KCNA

Немецкое издание Bild обращает внимание на постановочный характер кадров. На фото не видно посетителей или работников. Ким Чен Ын с дочерью осматривают пустые торговые залы, ресторан и парикмахерскую. По мнению журналистов, такие изображения призваны создать образ "близкости к народу" и одновременно подчеркнуть роль дочери лидера в публичной жизни страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину срочно строят элитный особняк в Северной Корее.

Также "Комментарии" писали о самых удивительных привычках диктаторов. Какая у Ким Чен Ына.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-12-16/national/northKorea/North-Korean-leader-attends-factory-opening-ceremony-with-daughter-Kim-Juae-beside-him/2478726
Теги:

Новости

Все новости