Вперше за пів року на публіці: у КНДР показали нові фото Кім Чен Ина з донькою

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уперше за останні шість місяців з’явився на публіці разом із донькою Кім Чжу Е. Державні медіа КНДР поширили фотографії з церемонії відкриття нового заводу з переробки харчових продуктів і комплексного сервісного центру, яку відвідала також дружина північнокорейського диктатора Лі Соль Чжу.

Кім Чен Ин з донькою Кім Чжу Е. Фото: KCNA

Як повідомляє Koreajoongang Daily з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), заходи з нагоди завершення будівництва відбулися одночасно на п’яти регіональних об’єктах. Вони реалізуються в межах державної програми "Політика регіонального розвитку 20×10", яка має на меті модернізацію інфраструктури та підвищення рівня життя у віддалених районах країни.

Особливу увагу північнокорейські пропагандистські ЗМІ приділили саме присутності доньки Кім Чен Ина. На опублікованих світлинах Кім Чжу Е перебуває поруч із батьком, інколи попереду нього, самостійно оглядаючи продукцію та об’єкти. Водночас Лі Соль Чжу тримається осторонь і майже не привертає уваги камер.

Кім Чен Ин з донькою Кім Чжу Е. Фото: KCNA

Після перерізання стрічки Кім Чен Ин заявив, що регіональна політика має забезпечити "стрибок уперед на місцях" і створити для населення "об’єкти процвітання та цивілізації". За його словами, саме мешканці регіонів є головними отримувачами вигоди цих проєктів.

Кім Чен Ин з донькою Кім Чжу Е. Фото: KCNA

Німецьке видання Bild звертає увагу на постановчий характер кадрів. На фото не видно відвідувачів чи працівників. Кім Чен Ин із донькою оглядають порожні торгові зали, ресторан і перукарню. На думку журналістів, такі зображення покликані створити образ "близькості до народу" та водночас підкреслити роль доньки лідера в публічному житті країни.

