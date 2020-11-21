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Главная Новости Мир Азия Все приготовления завершены: турецкие военные отправляются в Азербайджан
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Все приготовления завершены: турецкие военные отправляются в Азербайджан

На даный момент неизвестно, сколько турецких солдат отправятся в Азербайджан

сегодня, 12:19
Автор:

Павел Зинченко

Военнослужащие Турции в ближайшее время готовы отправиться в Азербайджан, поскольку они уже закончили надлежащую подготовку. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

Все приготовления завершены: турецкие военные отправляются в Азербайджан

Турция отправляет войска в Азербайджан

Чиновник отметил, что сейчас не известно сколько именно турецких военных будут направлены в страну.

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска завершили все необходимые приготовления", — заявил Акар.

Напомним, что ранее, 17 ноября, парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Как сообщало издание "Комментарии", премьер Армении рассказал о деталях договора о перемирии с Азербайджаном. Никол Пашинян объявил, что подписал "невыразимо тягостное соглашение" с Россией и Азербайджаном, чтобы закончить войну за спорную территорию Нагорного Карабаха, всего через несколько часов после того, как азербайджанские власти заявили о том, что захватили стратегически важный город региона Шуша.


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Источник: https://www.depo.ua/ukr/svit/turechchina-gotova-nayblizhchim-chasom-vidpraviti-svoikh-viyskovikh-do-azerbaydzhanu-202011211248103
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