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Главная Новости Мир Азия Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны - стал известен секрет, почему
commentss НОВОСТИ Все новости

Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны - стал известен секрет, почему

Не мешало бы перенять некоторые секреты, но это невозможно из-за нашего менталитета

30 ноября 2020, 23:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

В то время пока практически весь мир ведет войну с пандемией коронавируса, Китай, победивший болезнь, Япония, Южная Корея и ряд других стран Азии продолжают спокойно жить. В чем лежит секрет контроля над заболеваемостью? 

Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны - стал известен секрет, почему

Прежде всего, азиатские народы, все без исключения, отличаются исполнительностью, ответственностью, законопослушанием. В результате население стран четко выполняет требования властей, и новостей о масштабных митингах против карантинных мер оттуда предсказуемо не поступало.

В то же время в авторитарных странах типа Китая, Сингапура или Вьетнама у жителей просто нет выбора в вопросах карантинных мер — они обязательны для всех без исключения. За несоблюдение правил следует строгая ответственность.

Стоит обратить внимание, что азиаты и до эпохи коронавируса имели привычку носить маски в общественных местах. В какой-то мере это связано с экологией, но чаще — из-за чувства ответственности и желания обезопасить себя и окружающих от заражения гриппом и ОРВИ.

Большую роль в противостоянии Азии с коронавирусом сыграла и готовность систем здравоохранения к повышенной нагрузке. Это получилось сразу по нескольким причинам.

Во-первых, модель восточноазиатских стран выгодно отличает централизация в управлении. Т.е. там существует возможность развернуть в кратчайшие сроки резервные койки. Стоит отметить, что мобилизационные возможности и вместимость больниц похожи на то, как система здравоохранения действовала в СССР.

Кроме того, для победы над пандемией важен факт того, что медицинские услуги получит каждый — независимо от статуса. Для сравнения, можно взять США с его системой здравоохранения, где необходимо иметь дорогостоящую страховку. В такой системе за работающих обычно платят работодатели, а вот какой будет ситуация в малообеспеченных семьях зависит от экономики каждого конкретного штата.

Кроме того, многие азиатские страны находятся в постоянной боевой готовности. А значит резервы в здравоохранении является необходимостью. Отсутствие экономии на медицинскую сферу помогло и при борьбе коронавирусом.

Кроме того, в успехе в борьбе с коронавирусом стали передовые ІТ-технологии. Так, Китай еще зимой этого года ввел специальные приложения, которые контролировали передвижение больного, а также определяли "зеленый", "желтый" или "красный" статус опасности человека. И уже исходя из присвоения статуса, люди могли свободно передвигаться или должны были оставаться на карантине.

Подобные технологии с небольшим отличием успешно используются и в других азиатских странах. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что стало известно, какая вакцина показала 100-% эффективность против коронавируса.


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Источник: https://lenta.ru/articles/2020/11/23/anticovid/
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