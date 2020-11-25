Взрыв нефтяного танкера: судно атаковали в Красном море (фото)

По данным частной охранной фирмы, взрыв нефтяного танкера Agrari произошел у берегов Саудовской Аравии в Красном море недалеко от границы с Йеменом. Судно под мальтийским флагом управляется греками. Об этом сообщает Aljazeera.

Фото: из открытых источников

Саудовская Аравия не сразу признала инцидент. По данным Associated Press, танкер подвергся нападению неизвестных. Подробности инцидента пока не сообщаются.

"Было подтверждено, что экипаж в безопасности и никто не пострадал", — отмечает издание.

"Взрыв произошел в пределах порта и пробил корпус судна", — отметила британская охранная фирма Ambri.

Как отмечает Aljazeera, это произошло после того, как в понедельник ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами, поразила нефтяной объект в городе Джидда в Саудовской Аравии в Красном море. Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии ведет борьбу с хуситами с марта 2015 года. Военные руководители хуситов не сразу ответили на запрос о комментариях.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Объединенные Арабские Эмираты прекратили выдачу новых виз гражданам 13 стран с преимущественно мусульманским населением, включая Иран, Сирию, Афганистан и Пакистан.









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