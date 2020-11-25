Reuters: ОАЭ прекращают выдачу виз гражданам мусульманских государств в целях безопасности

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Татьяна Лозовенко
Объединенные Арабские Эмираты прекратили выдачу новых виз гражданам 13 стран с преимущественно мусульманским населением, включая Иран, Сирию, Афганистан и Пакистан. Об этом сообщает Reuters.
Фото: из открытых источников
Источник Reuters сообщает, что визы временно недоступны для афганцев, пакистанцев и граждан нескольких других стран по соображениям безопасности. В документе, разосланном некоторым специализированным компаниям, упоминается иммиграционный циркуляр, который вступил в силу 18 ноября.
В документе говорится, что прием заявок на новую работу и гостевые визы был приостановлен для граждан 13 стран, включая Сомали, Ливию и Йемен. Запрет распространяется также на жителей Алжира, Кении, Ирака, Ливана, Туниса и Турции, говорится в сообщении. Федеральное управление по вопросам гражданства ОАЭ не дало никаких комментариев, когда с ним связались Reuters.
Напомним, сегодня президент Турции призвал бороться с исламофобией на Западе.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате взрыва были ранены как минимум два человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде (Саудовская Аравия), во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти.
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