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Главная Новости Мир Азия Reuters: ОАЭ прекращают выдачу виз гражданам мусульманских государств в целях безопасности
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Reuters: ОАЭ прекращают выдачу виз гражданам мусульманских государств в целях безопасности

Об этом сообщает источник агентства

сегодня, 15:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Объединенные Арабские Эмираты прекратили выдачу новых виз гражданам 13 стран с преимущественно мусульманским населением, включая Иран, Сирию, Афганистан и Пакистан. Об этом сообщает Reuters.

Reuters: ОАЭ прекращают выдачу виз гражданам мусульманских государств в целях безопасности

Фото: из открытых источников

Источник Reuters сообщает, что визы временно недоступны для афганцев, пакистанцев и граждан нескольких других стран по соображениям безопасности. В документе, разосланном некоторым специализированным компаниям, упоминается иммиграционный циркуляр, который вступил в силу 18 ноября. 

В документе говорится, что прием заявок на новую работу и гостевые визы был приостановлен для граждан 13 стран, включая Сомали, Ливию и Йемен. Запрет распространяется также на жителей Алжира, Кении, Ирака, Ливана, Туниса и Турции, говорится в сообщении. Федеральное управление по вопросам гражданства ОАЭ не дало никаких комментариев, когда с ним связались Reuters. 

Напомним, сегодня президент Турции призвал бороться с исламофобией на Западе.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате взрыва были ранены как минимум два человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде (Саудовская Аравия), во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти.





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Источник: https://www.reuters.com/article/us-emirates-immigration/uae-halts-new-visas-to-citizens-of-13-mostly-muslim-states-document-idUSKBN2850OI?il=0
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