Японцы избрали главный символ уходящего года

Письменный иероглиф, который вызывает в памяти все, чего в Японии призывали избегать в этом году — толпы, замкнутого пространства и тесного контакта с другими людьми - был признан главным лингвистическим символом страны в 2020 году. Хотя количество новых случаев заражения недавно достигло рекордного уровня, в Японии наблюдалась относительно небольшая вспышка коронавируса в целом, и никогда не применялись строгие ограничения, подобные тем, которые наблюдаются в других странах мира.

ФОТО: РИА Новости

Вместо этого жителям настоятельно рекомендовалось действовать по собственному усмотрению и избегать ситуаций, описываемых как "mitsu", что означает "плотная, многолюдная и тесная", чтобы ограничить распространение респираторного заболевания. Призыв к социальному дистанцированию быстро набрал насмешливую популярность, а призыв губернатора Токио вдохновил на создание вирусных лент манги, техно-ремиксов и даже видеоигр.

Теперь "mitsu" был выбран знаком года в ежегодном публичном голосовании, организованном Японским фондом тестирования способностей кандзи. На это ушло около 14 процентов из более чем 208 000 голосов. Японские телеканалы транслировали событие в прямом эфире, когда Сейхан Мори, настоятель древнего храма Киёмидзу в Киото, нарисовал изображение на большой белой панели пропитанной чернилами кистью для каллиграфии.

Другие претенденты на попадание в топ-10 персонажей или иероглифов 2020 года были в основном связаны с коронавирусом, такими как болезнь, вред, смерть и микробы. Главным символом прошлого года была "рэй", значение которого — "порядок", "гармония", "красота".

Как сообщало издание "Комментарии", в Японии провели успешное испытание буксира с дистанционным управлением.

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