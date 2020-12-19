kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.12.2020

BTC/USD

23857.54

ETH/USD

663.58

LTC/USD

122.18

НБУ 19.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Японцы избрали главный символ уходящего года
commentss НОВОСТИ Все новости

Японцы избрали главный символ уходящего года

Японцы избрали знаком 2020 года иероглиф «mitsu», который символизирует все, что отняла у них пандемия

сегодня, 22:11
Автор:

Павел Зинченко

Письменный иероглиф, который вызывает в памяти все, чего в Японии призывали избегать в этом году — толпы, замкнутого пространства и тесного контакта с другими людьми -  был признан главным лингвистическим символом страны в 2020 году. Хотя количество новых случаев заражения недавно достигло рекордного уровня, в Японии наблюдалась относительно небольшая вспышка коронавируса в целом, и никогда не применялись строгие ограничения, подобные тем, которые наблюдаются в других странах мира.

Японцы избрали главный символ уходящего года

ФОТО: РИА Новости

Вместо этого жителям настоятельно рекомендовалось действовать по собственному усмотрению и избегать ситуаций, описываемых как "mitsu", что означает "плотная, многолюдная и тесная", чтобы ограничить распространение респираторного заболевания. Призыв к социальному дистанцированию быстро набрал насмешливую популярность, а призыв губернатора Токио вдохновил на создание вирусных лент манги, техно-ремиксов и даже видеоигр.

Теперь "mitsu" был выбран знаком года в ежегодном публичном голосовании, организованном Японским фондом тестирования способностей кандзи. На это ушло около 14 процентов из более чем 208 000 голосов. Японские телеканалы транслировали событие в прямом эфире, когда Сейхан Мори, настоятель древнего храма Киёмидзу в Киото, нарисовал изображение на большой белой панели пропитанной чернилами кистью для каллиграфии.

Другие претенденты на попадание в топ-10 персонажей или иероглифов 2020 года были в основном связаны с коронавирусом, такими как болезнь, вред, смерть и микробы. Главным символом прошлого года была "рэй", значение которого — "порядок", "гармония", "красота".

Как сообщало издание "Комментарии", в Японии провели успешное испытание буксира с дистанционным управлением.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://english.alarabiya.net/en/variety/2020/12/14/Coronavirus-Japan-votes-for-symbol-of-the-year-meaning-crowded-amid-pandemic#:~:text=A%20written%20character%20that%20evokes,top%20linguistic%20symbol%20of%202020.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ